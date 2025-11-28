Suspendieron las clases en una facultad de la Universidad de La Plata por amenazas
Tras recibir un correo electrónico desafiante, las autoridades evacuaron el edificio de la Facultad de Artes y desplegaron un fuerte operativo policial. “Los voy a acribillar”, escribió el agresor.
La Facultad de Artes de La Plata debió ser evacuada esta mañana.
La Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) suspendió todas las actividades de este viernes luego de recibir una amenaza de ataque armado enviada por correo electrónico. Este hecho encendió las alarmas y desató un fuerte operativo policial y generó máxima preocupación entre estudiantes, docentes y autoridades.
La advertencia llegó desde la cuenta “Belcebu 764” ([email protected]) y fue enviada a múltiples dependencias de la universidad. En el mensaje, el autor afirmó que planeaba ingresar armado y “asesinar a tanta gente como sea posible”, para luego suicidarse.
El correo incluía detalles estremecedores con frases como “Voy a ir con una escopeta en la mano”, “llevaré explosivos y armas blancas en la mochila”, “no va a quedar ni uno solo vivo” y adjuntó fotos de supuestos rifles de asalto. La gravedad del contenido obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia.
El mensaje, recibido a las 8:06 en varias casillas institucionales y personales de distintas dependencias académicas y administrativas de la universidad, decía: “Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF. Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible acribillándolos y luego suicidarme, pues mi vida no me importa ya que ninguna vida importa".
Y finalizaba: “Ya esta todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”. Estas palabras estaban acompañadas de una imagen de dos ametralladoras.
Apenas se conoció la amenaza, las autoridades ordenaron evacuar por completo la sede ubicada en Diagonal 78, a metros de Plaza Rocha. La decisión se tomó para proteger a la comunidad educativa mientras avanzan las investigaciones.
Qué dijo la universidad
El vocero de la UNLP, Gonzalo Albín, aseguró que el mensaje “sorprendió a todos” y que rápidamente se realizó la denuncia: “Fue enviado a un listado medio azaroso, porque no recayó solo en oficinas académicas. Hicimos la denuncia policial apenas lo recibimos”.
La universidad activó un operativo conjunto entre la guardia edilicia,la Policía Bonaerense y la Policía Federal, quienes se distribuyeron por todas las facultades y dependencias mientras se evaluaba la amenaza.
Intervención judicial y máxima alerta
El caso quedó en manos del Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, que ya trabaja para identificar al autor del correo intimidante y determinar si existió un riesgo real de ataque.
Por estas horas, la UNLP permanece en alerta máxima, con medidas de seguridad reforzadas y seguimiento constante de la situación para garantizar la protección de estudiantes, docentes y trabajadores.