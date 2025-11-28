Suspendieron las clases en una facultad de la Universidad de La Plata por amenazas

ZXYOZWCBZNFNFOMQQOPX5JHBOI

Y finalizaba: “Ya esta todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo”. Estas palabras estaban acompañadas de una imagen de dos ametralladoras.

Apenas se conoció la amenaza, las autoridades ordenaron evacuar por completo la sede ubicada en Diagonal 78, a metros de Plaza Rocha. La decisión se tomó para proteger a la comunidad educativa mientras avanzan las investigaciones.

Qué dijo la universidad

El vocero de la UNLP, Gonzalo Albín, aseguró que el mensaje “sorprendió a todos” y que rápidamente se realizó la denuncia: “Fue enviado a un listado medio azaroso, porque no recayó solo en oficinas académicas. Hicimos la denuncia policial apenas lo recibimos”.

La universidad activó un operativo conjunto entre la guardia edilicia, la Policía Bonaerense y la Policía Federal, quienes se distribuyeron por todas las facultades y dependencias mientras se evaluaba la amenaza.

el-comunicado-de-la-facultad-de-artes-de-la-unlp-foto-instagram-fdaunlp-JMVZO6GR4NDO5NC4EVXNJJLN6A

Intervención judicial y máxima alerta

El caso quedó en manos del Juzgado Federal N°1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, que ya trabaja para identificar al autor del correo intimidante y determinar si existió un riesgo real de ataque.

Por estas horas, la UNLP permanece en alerta máxima, con medidas de seguridad reforzadas y seguimiento constante de la situación para garantizar la protección de estudiantes, docentes y trabajadores.