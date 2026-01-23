Florencia Peña explotó contra los medios por las críticas a sus vacaciones en el exterior: "Me huele a..."

"No hagan jugarretas, porque eso huele a operación, recortan el video para que la gente odie", insistió entre molesta pero serena. En tanto, continuó su extenso descargo con una claro mensaje: “Te juro que a veces la fama es compleja. Lo conté, fui honesta y sincera, ¿hay que ser caretas? Si ustedes hicieran un ejercicio un día de ver todas las operaciones que hicieron en mi contra se darían cuenta de lo vulnerable y lo fuerte que soy".

Y por último, Flor Peña concluyó fiel a su estilo directo y sin filtro haciendo un contundente pedido. "Loco, no me rompan más las pelotas, vean el video entero y si no les gusta después hablamos", sentenció.

Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Florencia Peña que desataron una ola de críticas

Florencia Peña volvió a generar repercusión al abrirse sobre un tema que suele despertarle críticas: su elección de vacacionar fuera del país en lugar de recorrer destinos turísticos argentinos. Lejos de una postura antipatriótica o de desinterés por lo local, la actriz explicó con crudeza que su decisión tiene que ver con la exposición permanente que atraviesa desde hace décadas y la necesidad de encontrar momentos reales de descanso.

Con una carrera que comenzó cuando era apenas una niña y que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo nacional, Peña reconoció que la fama no siempre es un privilegio. En una entrevista reciente con Nilda Sarli en el ciclo Mil Vidas, decidió correr el velo del costado más luminoso del éxito y poner el foco en el desgaste emocional que implica vivir bajo la mirada constante del público.

“Para mí la fama es una mochila un poco compleja. Yo soy muy fóbica, tengo fobia social y me cuesta un montón”, expresó con total honestidad, dejando en claro que su vínculo con la popularidad está lejos de ser sencillo. Según explicó, esa situación se intensifica incluso cuando intenta relajarse dentro del país, donde la posibilidad de pasar inadvertida es prácticamente nula.

En ese sentido, relató experiencias que la marcaron y que condicionan sus decisiones a la hora de viajar. “Si me voy de viaje a Mendoza, me tengo que bancar que la gente me pida fotos, se sienta con derecho a tocarme, a abrazarme”, señaló, visibilizando escenas que para muchos pueden parecer inofensivas pero que para ella resultan invasivas. Y sumó una frase contundente que resume su necesidad de intimidad: “A veces tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima. Y eso acá no me pasa”.

Pese a todo, Florencia aclaró que intenta manejarse con respeto y comprensión frente al cariño del público y el trabajo de la prensa. “Trabajo mucho para ser respetuosa cuando la gente se acerca y ni hablar cuando aparecen los cronistas. Entiendo que es el lado B de lo que elegí hacer, así que le pongo garra”, afirmó, reconociendo que forma parte del oficio que eligió.

Sin embargo, no ocultó que esa exposición constante se vuelve especialmente pesada cuando busca desconectarse. “La fama es un espacio muy complicado. A mí me gusta cuando me voy afuera... A nosotros a veces nos critican porque nos vamos al exterior. Yo me voy afuera básicamente porque puedo hacer cosas que no hago acá”, cerró.

En ese marco, la actriz celebró recientemente sus 51 años en Miches, República Dominicana, junto a su marido Ramiro Ponce de León, sus tres hijos y su madre. Durante el viaje disfrutaron de jornadas de playa, actividades acuáticas y una excursión en barco a la isla Saona, uno de los puntos más icónicos del Caribe por su paisaje natural y aguas cristalinas.

Desde sus redes sociales, Peña compartió distintas imágenes del viaje familiar y dejó una reflexión que sintetiza el espíritu de la escapada: “Los mejores viajes siempre son juntos. Que la vida nos encuentre celebrando siempre”.