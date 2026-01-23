Familiares de los argentinos secuestrados por el chavismo pidieron que intervenga el Vaticano

Están detenidos por el régimen residual chavista en Venezuela. Como no se sabe nada de ellos, los familiares de dos presos políticos argentinos piden la urgente intervención directa del papa León XIV para lograr que cese su injusta detención. Por esa razón, esta mañana entregaron un petitorio en la Nunciatura en Buenos Aires, donde reclamaron gestos urgentes de la Santa Sede ante la demora del proceso de excarcelación, quienes fueron falsamente acusados de espionaje y sin ninguna causa judicial iniciada formalmente.