Mundo
Venezuela
Argentina
Venezuela sin Maduro

Familiares de los argentinos secuestrados por el chavismo pidieron que intervenga el Vaticano

Realizaron un acto en la sede de la nunciatura vaticana en Buenos Aires. Le pidieron al nuncio (el embajador de El Vaticano) que el papa León XIV intervenga directamente para pedir y obtener la liberación de los presos por razones políticas.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Familiares de presos políticos argentinos detenidos en Venezuela

Familiares de presos políticos argentinos detenidos en Venezuela, en la puerta de la nunciatura vaticana. (Foto: Reuters)

Están detenidos por el régimen residual chavista en Venezuela. Como no se sabe nada de ellos, los familiares de dos presos políticos argentinos piden la urgente intervención directa del papa León XIV para lograr que cese su injusta detención. Por esa razón, esta mañana entregaron un petitorio en la Nunciatura en Buenos Aires, donde reclamaron gestos urgentes de la Santa Sede ante la demora del proceso de excarcelación, quienes fueron falsamente acusados de espionaje y sin ninguna causa judicial iniciada formalmente.

Leé también La esposa del gendarme Nahuel Gallo: "No tenemos información actualizada de cómo están los centros de detención"
la esposa del gendarme nahuel gallo: no tenemos informacion actualizada de como estan los centros de detencion

La convocatoria para entregar ese petitorio fue encabezada por María Alexandra Gómez y Virginia Rivero, respectivas esposas del gendarme Agustín Nahuel Gallo y el abogado Germán Darío Giuliani, quienes aún permanecen en territorio venezolano.

El gendarme Gallo está detenido desde el 8 de diciembre de 2024, cuando entró a Venezuela para ver a su esposa e hijo. Lo acusan de espionaje, pero nunca se presentó ninguna prueba. El Gobierno argentino denunció su caso como el de una clara violación a los derechos humanos y lo consideró como un desaparecido ilegal, por la acción del entonces gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

gallo pedido por la libertad
Víctor, el hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, con un cartel con la imagen de su padre. Pide por su libertad, preso a manos del chavismo venezolano desde el 8 de diciembre de 2024. (Foto: Reuters)

Víctor, el hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, con un cartel con la imagen de su padre. Pide por su libertad, preso a manos del chavismo venezolano desde el 8 de diciembre de 2024. (Foto: Reuters)

Germán Darío Giuliani es un abogado penalista argentino, oriundo de San Isidro, que permanece detenido en Venezuela desde mayo de 2025. Giuliani viajó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales o comerciales y fue arrestado entre el 21 y 23 de mayo de ese año, pocos días después de su llegada.

