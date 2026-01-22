El sorprendente detalle que declaró la joven que iba en la Amarok de cómo fue el choque con la UTV de Bastian

Tras el impacto, Brisa relató que ambos descendieron de la camioneta y se dirigieron al UTV. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene inconsciente en el suelo. Estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, declaró. Según indicó, intentó calmarlo y le pidió que revisara a Bastián, que no reaccionaba.

Sobre las otras dos menores que viajaban en el UTV, señaló que una presentaba un pequeño corte o rasguño en el cuello, mientras que la otra tenía el rostro inflamado y sangrado nasal. Ambas estaban muy asustadas y lloraban, por lo que aseguró haber intentado contenerlas.

En su testimonio, Brisa también indicó que al lugar llegó un amigo de Molinari en otro UTV, quien trasladó al padre y al niño herido hasta la entrada del predio para pedir ayuda. Minutos después, otro conocido de la familia de las víctimas llevó a las dos nenas al hospital.

La joven afirmó además que, tras el accidente, ella, su novio y la conductora del UTV permanecieron en el lugar a la espera de la policía, y sostuvo que ninguno de los ocupantes del UTV llevaba puesto el cinturón de seguridad.

El UTV era conducido por una mujer de pelo negro, según la testigo.

Pericias clave para reconstruir el choque

Este jueves, desde las 11, se realizó en el Depósito Judicial de Pinamar la pericia mecánica a los vehículos involucrados, una medida central ordenada por la fiscalía para reconstruir la mecánica del accidente.

Los peritos buscarán determinar la trayectoria de ambos rodados, la velocidad a la que circulaban, su capacidad de frenado, el ángulo de colisión y el punto exacto del impacto, además de las maniobras realizadas por los conductores.

Entre los puntos solicitados por la fiscalía se incluyen la evaluación del estado general de los vehículos; una descripción detallada de los daños para establecer si se corresponden con el choque o si eran preexistentes; y el análisis del funcionamiento de los sistemas de seguridad, como luces, frenos, dirección, cinturones y, en el caso del UTV, la existencia de banderines reglamentarios. También se investigará si hubo modificaciones de fábrica que permitieran mayor velocidad o rendimiento.

Bastina sigue en estado crítico.

Por las hermanas G.C. y C.C., de 7 y 9 años, también damnificadas, el perito designado es Carlos Rodríguez Gandulia, a pedido del abogado Guillermo Schmidt. La defensa de Naomi Quiroz, la joven de 24 años que conducía el UTV e imputada en la causa, designó a Miguel Larichiutta.

En tanto, el empresario Manuel Molinari, principal apuntado por la familia de Bastián, será representado en esta instancia por el criminólogo Héctor Daniel Fernández, designado por su defensor Sebastián Riglos. El perito oficial es Nicolás Esteban, quien no representa intereses de ninguna de las partes.

Los peritos mecánicos intentarán dar precisiones para luego determinar las responsabilidades de los involucrados en el choque.

La pericia había sido solicitada con carácter urgente por el fiscal Sergio García, de Pinamar, y debía realizarse la semana pasada, pero se postergó por falta de peritos oficiales disponibles. Por su parte, Matías Morla, abogado de la familia de Bastián, no presentó perito de parte en esta etapa del proceso.