DOLOROSO

Susto en Intrusos: el accidente que sufrió Marcela Tauro minutos antes de salir al aire

En Intrusos, Marcela Tauro sorprendió al contar en vivo el accidente que sufrió detrás de escena.

23 ene 2026, 14:28
Este viernes el comienzo de Intrusos (América TV) tuvo un momento inesperado y lleno de sinceridad. Marcela Tauro sorprendió al contar en vivo el accidente que acababa de sufrir minutos antes de salir al aire.

Todo comenzó cuando Adrián Pallares abrió el programa con un comentario distendido: "Qué lindas están las chicas". "¿Hay que agradecerle a alguien?", preguntó el conductor. La respuesta de Tauro fue tan espontánea como significativa: "A la vida primero".

Fue entonces cuando Pallares le dio pie a que contara lo sucedido: "¿Querés contar?".

Sin vueltas, Tauro reveló lo ocurrido detrás de escena: "Vamos a contar. Me caí recién cuando bajaba la escalera". "Me caí y me torcí la pierna... me duele", agregó.

Con humor y un toque de alivio, la periodista comentó: "Estoy viva, no sé si puedo caminar". "Entonces no pude hacer la foto del look", expresó.

Cómo fue el incómodo momento que vivió Marcela Tauro con Julio Iglesias durante una entrevista

En medio de las denuncias internacionales que salpican a Julio Iglesias por acoso y abuso sexual, Marcela Tauro decidió abrirse en Intrusos (América TV) y compartir una experiencia incómoda que atravesó hace varios años durante una entrevista con el reconocido cantante.

"Fue en una nota en San Pablo. Hacía tres días que estábamos pidiéndole la nota, él se iba y dijo: 'Tengo una hora'. Era en un lugar cerrado y había que hacerle la foto, porque era para la Revista Gente", relató la periodista.

Tauro relató que, una vez finalizada la entrevista, se produjo un momento que la dejó desconcertada: "Habla de economía, nos da consejos de economía y él, cuando termina la nota, le dice al fotógrafo: 'Bueno'. Me agarra a mí, me da un pico. La foto es esta: pico y me sienta en la falda".

La comunicadora no dudó en expresar cómo se sintió en ese instante: "En ese momento yo era joven y te incomoda".

Por último, Tauro aclaró que no fue la única en vivir algo similar: "¿Sabés cómo termina siendo la nota? Con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo. Y mostraron todas las fotos, hasta gracioso era en ese momento. Se ve que era su patrón".

