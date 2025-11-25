¿Por qué crece la confianza en el Gobierno según una prestigiosa universidad y en qué franja etárea recibe menos apoyo?

El impacto electoral y el repunte de los subíndices

La encuesta fue realizada después de las elecciones presidenciales de octubre, ganadas por La Libertad Avanza. "Este crecimiento fue registrado durante la primera mitad de noviembre (el trabajo de campo fue realizado entre el 3 y el 14 de este mes), es decir, más de una semana después de las elecciones nacionales de octubre de este año, en las que se impuso La Libertad Avanza", contextualizó el documento.

La mejora se observó en todos los subíndices que componen el ICG. Capacidad subió a 2,93 puntos (+18,6%), Honestidad a 2,81 (+12,4%), Eficiencia a 2,32 (+12,6%), Gobierno a 2,26 (+30,6%) e Interés a 2,02 (+16,8%). Este mes, el subíndice de Capacidad superó por primera vez al de Honestidad, ambos históricamente en los primeros puestos de valoración.

"Este mes se observa un cambio en la jerarquía relativa de los subíndices: el de capacidad logra superar al de honestidad, aunque ambos se mantienen como los mejor valorados; eficiencia continúa ocupando el tercer lugar y gobierno pasa a ubicarse por encima de interés, que sigue rezagado frente al resto", concluyó el análisis. Una pequeña esquirla sobre un gobierno que tiene sobre sus hombros al menos dos denuncias de corrupción ($Libra y coimas de Andis), además de los movimientos narco de José Luis Espert, nunca esclarecidos.

image

Diferencias por género, edad, zona y nivel educativo

El informe también muestra diferencias según características sociodemográficas. El índice fue más alto entre los hombres (2,69) que entre las mujeres (2,24), y entre los jóvenes de 18 a 29 años (2,92) frente al rango de 30 a 49 (2,19), el más bajo. Los mayores de 50 años marcaron 2,60 puntos.

image

A nivel territorial, el Interior del país registró el valor más alto (2,69), seguido por el GBA (2,16) y la Ciudad de Buenos Aires (2,03). Se trata de un cambio respecto de meses anteriores, en los que el GBA se ubicaba en el último lugar.

Entre los niveles educativos, el ICG alcanzó su pico (2,58) entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios. Les siguieron los entrevistados con nivel secundario (2,51), mientras que las personas con educación primaria descendieron a 1,75 puntos.

"El ICG vuelve a alcanzar su máximo (de 2,58 puntos) entre quienes alcanzaron el nivel terciario/universitario (+15,2% mensual). Siguen quienes completaron el nivel secundario (2,51; con un gran crecimiento, de 37,2%) y, por último, las personas que alcanzaron el nivel primario (1,75; -19,7%)", señaló el informe.

Percepciones económicas y exposición a delitos también inciden

El nivel de confianza también mostró variaciones según la percepción económica: quienes creen que la situación mejorará en un año registraron un ICG de 4,14 puntos, muy por encima de quienes estiman que todo seguirá igual (2,51) o que empeorará (0,47). También hubo brechas según si el encuestado o su familia fueron víctimas de delitos: el índice fue de 2,55 para quienes no lo fueron, y de 2,12 para quienes sí lo fueron, aumentando la diferencia respecto de meses anteriores.

La muestra incluyó 1.008 casos relevados telefónicamente en 40 localidades de todo el país, con un margen de error de ±0,06 y un intervalo de confianza del 95%. La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores para la Universidad Torcuato Di Tella.