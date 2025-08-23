En vivo Radio La Red
Inteligencia Artificial: implementan el primer sistema de monitoreo en seguridad con IA del país

Un municipio implementará IA en la vigilancia de la seguridad. ¿En qué consiste el proceso y cómo se aplica la nueva tecnología?

La Municipalidad de Vicente López puso en funcionamiento una nueva central de seguridad urbana, ubicada sobre Avenida Maipú, frente a la Quinta de Olivos. Se trata de ESCUDO, un edificio de 1.000 m² que concentra el monitoreo de 2.600 cámaras, 200 puntos seguros y sistemas de respuesta en tiempo real, incluyendo inteligencia artificial para detección de delitos. El espacio fue construido sobre un terreno en desuso y reúne a todas las áreas operativas del sistema local de emergencias.

“De un edificio abandonado, construimos uno de los centros de seguridad más modernos y tecnológicos de la Provincia de Buenos Aires”, afirmó la intendenta Soledad Martínez durante la inauguración. La jefa comunal explicó que el proyecto busca “poner toda nuestra tecnología e inteligencia al servicio de los vecinos” y señaló que el nuevo centro “va un paso más adelante que el resto de las ciudades de la provincia”.

Desde esta estación de control se coordinan los patrullajes, el SAME, Defensa Civil, Tránsito y Bomberos, además de centralizarse las comunicaciones mediante un despacho unificado. La sala de videovigilancia, equipada con dos videowalls, funciona las 24 horas con equipos especializados en el seguimiento territorial.

Inteligencia artificial en seguridad

El sistemas de analítica de video de última generación permite anticiparse a situaciones sospechosas y actuar en tiempo real. Un ejemplo concreto es que permite detectar e interceptar motochorros.

La inteligencia artificial permite distinguir los motovehículos que son tripulados por dos personas y, en caso de detectar movimientos que indiquen una situación sospechosa, se genera automáticamente la alerta hacia la nueva central ESCUDO. Luego de la alerta, se realiza un seguimiento del caso y se envía a la patrulla de ser necesario.

Esta innovación en el monitoreo con tecnología de punta no solo sirve para advertir al instante de posibles delincuentes, sino que también deja registro de todas las motos que ingresan al partido con dos tripulantes, creando una base de datos para ayudar a la justicia con pruebas en los casos que sean necesarios. De esta forma, se creó el primer anillo de detección de motochorros de todo el país.

La intendenta vinculó el nuevo centro con una estrategia más amplia de seguridad local. “Esto no es una obra aislada. Es parte de nuestro sistema integral de seguridad que tiene dos pilares concretos. Uno, mayor presencia policial en las calles. Y el segundo es la incorporación de tecnología”, señaló.

En la planta alta del edificio se encuentra la sala de operadores de radio, la de situación y varias oficinas administrativas. Los subsuelos alojan cocheras, depósitos y áreas técnicas, mientras que en la planta baja operan simultáneamente los equipos de Patrulla, Tránsito y Defensa Civil.

El equipamiento incluye cámaras térmicas, lectoras de patentes, un anillo digital para detectar motochorros, botones de alerta vecinal y, desde hace pocas semanas, armas no letales Byrna incorporadas al patrullaje municipal.

Durante su intervención, Martínez se refirió al contexto general de inseguridad que afecta al área metropolitana. “Vicente López no es una isla. Es parte de un conurbano cada vez más violento, cada vez más inseguro”, advirtió.

Según la intendenta, el trabajo coordinado entre las distintas áreas permite obtener mejores resultados en comparación con otros municipios del conurbano. “Eso se debe a que trabajamos todos los días en equipo para intentar que este sea el lugar más seguro de la provincia. Siempre nos van a encontrar del lado del que trabaja y no del de los delincuentes”, concluyó.

