Se conoció la insólita razón por la que se suspendió la audiencia de Fernando Cerimedo

Mientras la Justicia avanza con el expediente, los investigadores analizan el contenido de un teléfono celular secuestrado durante el procedimiento. Las pericias buscan determinar la autenticidad del material, reconstruir el contexto de las conversaciones y establecer quiénes intervinieron en ellas.

Entre los elementos bajo análisis aparece un supuesto intercambio atribuido al dispositivo de Cerimedo en el que figura una referencia a “Nadia” seguida de la frase: “O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?”.

La investigación por el ataque a Nadia Beller

Beller sobrevivió después de recibir tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Los dos hombres que efectuaron los disparos permanecen prófugos.

La investigación busca determinar, entre otros puntos, si existieron comunicaciones o contactos previos entre los atacantes y Cerimedo y cuál habría sido la participación de cada uno en el episodio.

Nadia Beller sobrevivió después de recibir tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. (Foto: Reuters)

La defensa de Cerimedo habló de un supuesto “autoatentado”

Mientras el consultor permanece detenido, una de sus abogadas, Margarita Arce, planteó una hipótesis alternativa sobre el ataque contra Beller.

La letrada sostuvo que el episodio podría tratarse de un “auto-atentado” destinado a generar una situación de inestabilidad alrededor del gobierno de Rodrigo Paz. Como argumento, hizo referencia al pasado político de Beller y a su vínculo con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente boliviano Evo Morales. “Ella fue masista toda la vida”, afirmó Arce.

En ese marco, el ex asesor de Javier Milei y colaborador de Rodrigo Paz, rechazó cualquier participación en el hecho y afirmó que su relación con Beller comenzó como un vínculo de amistad que posteriormente derivó en una relación sentimental.

Asimismo, señaló que el último contacto que mantuvo con la abogada fue antes de viajar a La Paz y volvió a desvincularse del ataque perpetrado frente al hotel de Santa Cruz de la Sierra.