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JUSTICIA DE BOLIVIA

Se conoció la insólita razón por la que se suspendió la audiencia de Fernando Cerimedo

La audiencia de medidas cautelares prevista para este jueves no pudo realizarse porque el acusado y los representantes del Ministerio Público llegaron después del horario establecido. La nueva cita quedó fijada para el viernes a las 14:30, mientras avanza la investigación por el intento de femicidio de Nadia Beller.

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Fernando Cerimedo permanece detenido en Bolivia en el marco de la causa que investiga el ataque contra su expareja

Fernando Cerimedo permanece detenido en Bolivia en el marco de la causa que investiga el ataque contra su expareja, Nadia Beller. (Foto: Reuters)

Fernando Cerimedo deberá esperar hasta este viernes para conocer qué decisión tomará la Justicia boliviana sobre su situación procesal. La audiencia de medidas cautelares que debía realizarse este jueves en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra fue suspendida y reprogramada para las 14:30, luego de que tanto el consultor argentino como los fiscales se presentaran fuera del horario previsto.

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La audiencia había sido convocada para las 14:30, pero Cerimedo llegó después de esa hora y los representantes del Ministerio Público tampoco se encontraban en el lugar a tiempo. Frente a esa situación, se resolvió postergar la sesión.

La audiencia de medidas cautelares prevista para este jueves no pudo realizarse porque el acusado y los representantes del Ministerio Público llegaron después del horario establecido. (Foto: Reuters)

La audiencia de medidas cautelares prevista para este jueves no pudo realizarse porque el acusado y los representantes del Ministerio Público llegaron después del horario establecido. (Foto: Reuters)

El consultor permanece detenido en Bolivia en el marco de la causa que investiga el ataque contra su expareja, Nadia Beller. La Fiscalía lo señala como presunto autor intelectual del intento de femicidio, mientras la investigación continúa para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Cerimedo rompió en llanto antes de la audiencia

En medio de la causa, Cerimedo se mostró visiblemente afectado al ser abordado por las cámaras. El consultor evitó referirse a las pruebas incorporadas al expediente y, entre lágrimas, expresó: “Quiero ver a mis hijos”.

Mientras la Justicia avanza con el expediente, los investigadores analizan el contenido de un teléfono celular secuestrado durante el procedimiento. Las pericias buscan determinar la autenticidad del material, reconstruir el contexto de las conversaciones y establecer quiénes intervinieron en ellas.

Entre los elementos bajo análisis aparece un supuesto intercambio atribuido al dispositivo de Cerimedo en el que figura una referencia a “Nadia” seguida de la frase: “O la eliminamos ya o estamos jodidos. ¿Conocés a alguien que pueda hacer el trabajo?”.

La investigación por el ataque a Nadia Beller

Beller sobrevivió después de recibir tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. Los dos hombres que efectuaron los disparos permanecen prófugos.

La investigación busca determinar, entre otros puntos, si existieron comunicaciones o contactos previos entre los atacantes y Cerimedo y cuál habría sido la participación de cada uno en el episodio.

Nadia Beller sobrevivió después de recibir tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. (Foto: Reuters)

Nadia Beller sobrevivió después de recibir tres disparos frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra. (Foto: Reuters)

La defensa de Cerimedo habló de un supuesto “autoatentado”

Mientras el consultor permanece detenido, una de sus abogadas, Margarita Arce, planteó una hipótesis alternativa sobre el ataque contra Beller.

La letrada sostuvo que el episodio podría tratarse de un “auto-atentado” destinado a generar una situación de inestabilidad alrededor del gobierno de Rodrigo Paz. Como argumento, hizo referencia al pasado político de Beller y a su vínculo con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente boliviano Evo Morales. “Ella fue masista toda la vida”, afirmó Arce.

En ese marco, el ex asesor de Javier Milei y colaborador de Rodrigo Paz, rechazó cualquier participación en el hecho y afirmó que su relación con Beller comenzó como un vínculo de amistad que posteriormente derivó en una relación sentimental.

Asimismo, señaló que el último contacto que mantuvo con la abogada fue antes de viajar a La Paz y volvió a desvincularse del ataque perpetrado frente al hotel de Santa Cruz de la Sierra.

En pocas palabras

  • Audiencia suspendida: La audiencia de Fernando Cerimedo en Bolivia se pospuso hasta el viernes por la tardanza del acusado y los fiscales.
  • Caso de femicidio: La investigación continúa por el intento de femicidio de Nadia Beller, con Cerimedo como presunto autor intelectual.
  • Pruebas y defensa: Se analizan mensajes del celular de Cerimedo y su defensa alega un supuesto "autoatentado".
Resumen generado por Thinkindot AI
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