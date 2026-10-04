Una nena de tres años fue asesinada: el dramático episodio que terminó con su padre detenido

Según la reconstrucción preliminar, se produjo una discusión entre la pareja y el hombre habría comenzado a agredir a la mujer. En ese contexto, también habría atacado con un arma blanca a su hija de tres años. La madre de la víctima consiguió escapar de la vivienda a través de una ventana y fue auxiliada por un vecino.

Tras el episodio, el sospechoso fue trasladado inicialmente al hospital local y luego derivado a San Martín de los Andes debido a la gravedad de la herida que presentaba. Continúa hospitalizado y bajo custodia.

La Justicia investiga el caso como un homicidio doblemente calificado y busca reconstruir cómo ocurrió el ataque. (Foto: Poder Judicial Villa La Angostura).

Desde la investigación señalaron que todavía no pudo realizarse la audiencia de formulación de cargos debido a su estado de salud. Una de las hipótesis es que el hombre se habría provocado la lesión después de atacar a la niña, aunque esa circunstancia continúa bajo investigación.

Investigan un homicidio doblemente calificado

La causa está encabezada por el fiscal Adrián De Lillo, junto al asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila.

Los investigadores analizan el caso bajo la figura de homicidio doblemente calificado. Una de las agravantes estaría relacionada con el vínculo entre el acusado y la víctima, mientras que también se investiga si el crimen habría sido cometido con el objetivo de provocar sufrimiento a la madre de la niña.

Como parte de las medidas ordenadas, intervino el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial para realizar la autopsia de la víctima.

Además, la Fiscalía solicitó autorización judicial para allanar la vivienda donde ocurrió el crimen. El objetivo es localizar el arma utilizada en el ataque, teléfonos celulares, prendas de vestir, rastros y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia.

Personal de Criminalística y Policía Forense trabajó en el lugar y recolectó evidencia que será incorporada a la causa. Los investigadores ahora esperan la evolución del acusado para avanzar con la imputación y determinar con precisión cómo ocurrió el ataque.