Fernando Cerimedo habló por primera vez: se puso a llorar y pidió ver a sus hijos

Cerimedo tampoco contestó cuando le preguntaron cuándo había hablado por última vez con Beller ni qué le había dicho al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien asesoró hasta poco antes de ser detenido.

El momento de mayor tensión se produjo cuando los periodistas le preguntaron por sus hijos. Cerimedo rompió en llanto y pidió verlos. También evitó responder si era el padre del bebé que espera Beller, quien permanece internada y cursaría un embarazo de al menos cuatro semanas, según el parte médico citado en la causa.

Ante la consulta sobre si se consideraba inocente y si tenía algo que decir en su defensa, el consultor se llevó las manos al rostro y permaneció en silencio. También negó con un gesto haber amenazado a Beller.

Finalmente, mientras se abrían las puertas del ascensor, Cerimedo dijo “no puedo hablar” y entró acompañado por personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.

Una vez dentro del ascensor, se tiró al piso y continuó llorando.

Se suspendió la audiencia de Cerimedo

La audiencia cautelar prevista para este jueves finalmente fue suspendida y reprogramada para el viernes, luego de que Cerimedo y los representantes del Ministerio Público no llegaran a tiempo a la citación.

En la próxima audiencia, la Fiscalía buscará que el consultor permanezca 180 días en prisión preventiva, mientras avanza la investigación por el ataque a tiros contra Beller. Los investigadores lo señalan como presunto autor intelectual de la agresión.

Hasta el momento, Cerimedo se negó a declarar ante la Justicia boliviana por recomendación de sus abogados.

La defensa de Cerimedo habló de un supuesto “autoatentado”

Mientras el consultor permanece detenido, una de sus abogadas, Margarita Arce, planteó una hipótesis alternativa sobre el ataque contra Beller.

La letrada sostuvo que el episodio podría tratarse de un “auto-atentado” destinado a generar una situación de inestabilidad alrededor del gobierno de Rodrigo Paz. Como argumento, hizo referencia al pasado político de Beller y a su vínculo con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente boliviano Evo Morales. “Ella fue masista toda la vida”, afirmó Arce.