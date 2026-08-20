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Fernando Cerimedo habló por primera vez: se puso a llorar y pidió ver a sus hijos

El ex asesor de Javier Milei fue trasladado a una audiencia cautelar en Bolivia, que finalmente fue suspendida y reprogramada para este viernes. Ante los periodistas, evitó responder sobre el ataque a Nadia Beller y dijo: “Quiero ver a mis hijos”.

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Fernando Cerimedo habló por primera vez con la prensa. (Foto: captura).

Fernando Cerimedo habló por primera vez con la prensa. (Foto: captura).

Fernando Cerimedo, el ex asesor de Javier Milei detenido en Bolivia por el ataque a tiros contra su pareja, Nadia Beller, tuvo este jueves su primer contacto con la prensa desde que fue arrestado. El consultor fue trasladado al Palacio de Justicia de Santa Cruz para una audiencia cautelar, pero evitó responder sobre la balacera y se quebró frente a los periodistas.

Leé también La defensa de Fernando Cerimedo aseguró que el ataque a Nadia Beller fue un "auto-atentado"
La abogada de Fernando Cerimedo habló de un autoatentado de Nadia Beller. (Foto: imagen generada por IA)

Quiero ver a mis hijos”, alcanzó a decir Cerimedo mientras era escoltado por efectivos de las fuerzas de seguridad bolivianas. El consultor permaneció con una capucha y lloró durante buena parte del traslado.

Antes de ingresar a un ascensor, los periodistas le preguntaron quién estaba detrás del ataque contra Beller y si la balacera había sido orquestada. Cerimedo respondió con gestos y negó saber quién estuvo detrás del episodio, pero no dio mayores precisiones.

También le consultaron si había sido él quien citó a Beller en el hotel donde fue atacada. El consultor negó con la cabeza, aunque no respondió verbalmente.

Cerimedo tampoco contestó cuando le preguntaron cuándo había hablado por última vez con Beller ni qué le había dicho al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a quien asesoró hasta poco antes de ser detenido.

El momento de mayor tensión se produjo cuando los periodistas le preguntaron por sus hijos. Cerimedo rompió en llanto y pidió verlos. También evitó responder si era el padre del bebé que espera Beller, quien permanece internada y cursaría un embarazo de al menos cuatro semanas, según el parte médico citado en la causa.

Ante la consulta sobre si se consideraba inocente y si tenía algo que decir en su defensa, el consultor se llevó las manos al rostro y permaneció en silencio. También negó con un gesto haber amenazado a Beller.

Finalmente, mientras se abrían las puertas del ascensor, Cerimedo dijo “no puedo hablar” y entró acompañado por personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Bolivia.

Una vez dentro del ascensor, se tiró al piso y continuó llorando.

Se suspendió la audiencia de Cerimedo

La audiencia cautelar prevista para este jueves finalmente fue suspendida y reprogramada para el viernes, luego de que Cerimedo y los representantes del Ministerio Público no llegaran a tiempo a la citación.

En la próxima audiencia, la Fiscalía buscará que el consultor permanezca 180 días en prisión preventiva, mientras avanza la investigación por el ataque a tiros contra Beller. Los investigadores lo señalan como presunto autor intelectual de la agresión.

Hasta el momento, Cerimedo se negó a declarar ante la Justicia boliviana por recomendación de sus abogados.

La defensa de Cerimedo habló de un supuesto “autoatentado”

Mientras el consultor permanece detenido, una de sus abogadas, Margarita Arce, planteó una hipótesis alternativa sobre el ataque contra Beller.

La letrada sostuvo que el episodio podría tratarse de un “auto-atentado” destinado a generar una situación de inestabilidad alrededor del gobierno de Rodrigo Paz. Como argumento, hizo referencia al pasado político de Beller y a su vínculo con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente boliviano Evo Morales. “Ella fue masista toda la vida”, afirmó Arce.

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