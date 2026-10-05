En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
España
Elecciones
Elecciones

Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas en España tras la crisis en el Congreso

El presidente español confirmó la decisión después de que el Congreso rechazara dos decretos vinculados a la crisis de vivienda. Sánchez llamó a los ciudadanos a definir el rumbo del país y reclamó una mayoría parlamentaria más amplia.

Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España.

Pedro Sánchez adelantó las elecciones en España.

Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales en España y convocó a los ciudadanos a las urnas para el próximo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno comunicó la decisión este lunes desde el Palacio de La Moncloa, después de un fin de semana de consultas con integrantes de su gabinete, dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus aliados parlamentarios.

Leé también Condenaron al hermano de Pedro Sánchez y le prohibieron ejercer cargos públicos por 9 años
Condenaron al hermano de Pedro Sánchez por nepotismo y le prohibieron ejercer cargos públicos durante nueve años. (Foto: X)

La convocatoria se produjo pocos días después de un fuerte revés para el Ejecutivo en el Congreso. El viernes, la Cámara rechazó dos decretos vinculados a la situación de la vivienda, una derrota que volvió a dejar expuesta la falta de una mayoría parlamentaria estable para que el Gobierno pueda aprobar algunas de sus principales iniciativas.

Durante una declaración institucional de poco más de nueve minutos, Sánchez reconoció errores de su gestión y sostuvo que para avanzar con las reformas pendientes necesita ampliar el respaldo parlamentario. “Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, afirmó.

Sánchez pidió definir el rumbo político de España

El presidente español planteó la elección como una decisión sobre el modelo de país que los ciudadanos quieren para los próximos años. En su discurso, contrapuso la posibilidad de avanzar hacia lo que denominó una “ola ultraderechista” con la continuidad de un proyecto basado, según sus palabras, en la apertura y la justicia social.

Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país”, sostuvo Sánchez.

El mandatario también reclamó una mayoría progresista más amplia para poder avanzar con políticas sociales y afrontar problemas como la desigualdad y el acceso a la vivienda. Sus declaraciones se produjeron mientras los principales partidos españoles comienzan a preparar una campaña electoral que tendrá lugar antes de lo previsto.

Sánchez también cuestionó el funcionamiento del actual Congreso y afirmó que durante la legislatura tuvo que gobernar con un Parlamento en el que, según su interpretación, se confundió el acuerdo político con la traición y el bloqueo con la victoria.

La vivienda, en el centro del conflicto que terminó con el adelanto

El detonante inmediato de la convocatoria fueron los dos decretos sobre vivienda que el Congreso rechazó el viernes. Las medidas estaban vinculadas a la protección de inquilinos y a las restricciones sobre determinadas operaciones inmobiliarias de fondos de inversión.

La derrota parlamentaria ocurrió en medio de una creciente movilización, con una acampada en la Puerta del Sol de Madrid que se prolongó durante varios días. El problema habitacional pasó así a ocupar un lugar central en la discusión política española.

La votación también mostró el deterioro de la relación entre el Gobierno y Junts, formación que había sido clave para la investidura de Sánchez pero que en los últimos meses se distanció de la mayoría parlamentaria que permitió su continuidad en el poder.

El rechazo de las iniciativas terminó de evidenciar las dificultades del Ejecutivo para reunir los votos necesarios en el Congreso. Según el análisis de El País, la legislatura llega a su final sin que Sánchez haya conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado durante estos años.

Una campaña que comienza con el escenario político fragmentado

Con la convocatoria electoral, España entra formalmente en una nueva etapa política. Las elecciones se celebrarán el 29 de noviembre, mientras que los partidos deberán definir sus candidaturas y alianzas durante las próximas semanas.

El espacio político situado a la izquierda del PSOE atraviesa un proceso de reorganización. Según El País, el sector que anteriormente se identificaba con Sumar todavía no tenía definido su candidato y existía la posibilidad de que concurriera dividido con Podemos.

Del otro lado, el Partido Popular recibió con satisfacción el anuncio. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, celebró la convocatoria y sostuvo que finalmente serán los ciudadanos quienes decidan el futuro político del país.

La elección definirá, además, la composición del próximo Congreso y la posibilidad de que el partido más votado pueda reunir los apoyos necesarios para formar Gobierno. El escenario estará marcado por la competencia entre el PSOE, el PP, Vox y las distintas fuerzas que buscan ocupar el espacio de izquierda y de las formaciones regionales.

El mensaje final de Sánchez antes de las urnas

Al cerrar su discurso, Sánchez reconoció que su Gobierno también cometió errores y sostuvo que necesita recuperar el respaldo de los ciudadanos para avanzar con su programa.

Vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar”, afirmó el presidente español.

En pocas palabras

  • Adelanto electoral: Pedro Sánchez convocó a elecciones generales en España para el 29 de noviembre.
  • Motivo del adelanto: El Congreso rechazó dos decretos clave sobre la crisis de vivienda.
  • Declaración de Sánchez: El presidente reconoció errores y busca mayor apoyo parlamentario para avanzar.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
España Elecciones Pedro Sánchez Noticias A24
Notas relacionadas
Javier Milei cuestionó a Pedro Sánchez por la crisis migratoria en España: "El final del socialismo se acerca"
El abismo de Sánchez: rechazaron su plan para la vivienda y analiza convocar a elecciones
Alerta para inquilinos: el Congreso define este viernes las nuevas medidas para los alquileres

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar