Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

15 + 11 = 26

La expresión queda así: 26 × 4 - 36 ÷ 4 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

26 × 4 = 104 | 36 ÷ 4 = 9

La expresión queda así: 104 - 9 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

104 - 9 = 95 |

95 + 37 = (?)

Resultado final: 132

El error común en este tipo de desafío es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este caso, los paréntesis ordenan el inicio y la multiplicación junto con la división definen el tramo central antes de sumar o restar. Practicar este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, mejorar la lectura de consignas y reforzar una habilidad muy útil: calcular con método, no por impulso.