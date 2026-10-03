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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 11) × 4 - 36 ÷ 4 + 37.

Leé también Desafío Matemático: muy pocos lo resuelven en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este cálculo con signos tiene su clave en el método

15 + 11 = 26

La expresión queda así: 26 × 4 - 36 ÷ 4 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

26 × 4 = 104 | 36 ÷ 4 = 9

La expresión queda así: 104 - 9 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

104 - 9 = 95 |

95 + 37 = (?)

Resultado final: 132

El error común en este tipo de desafío es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este caso, los paréntesis ordenan el inicio y la multiplicación junto con la división definen el tramo central antes de sumar o restar. Practicar este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, mejorar la lectura de consignas y reforzar una habilidad muy útil: calcular con método, no por impulso.

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