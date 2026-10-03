Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 11) × 4 - 36 ÷ 4 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 11) × 4 - 36 ÷ 4 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
15 + 11 = 26
La expresión queda así: 26 × 4 - 36 ÷ 4 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
26 × 4 = 104 | 36 ÷ 4 = 9
La expresión queda así: 104 - 9 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
104 - 9 = 95 |
95 + 37 = (?)
El error común en este tipo de desafío es tratar toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En este caso, los paréntesis ordenan el inicio y la multiplicación junto con la división definen el tramo central antes de sumar o restar. Practicar este tipo de juego matemático ayuda a entrenar la concentración, mejorar la lectura de consignas y reforzar una habilidad muy útil: calcular con método, no por impulso.