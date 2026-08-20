Fernando Cerimedo declaró ante la Justicia de Bolivia: qué reveló sobre su vínculo con Nadia Beller

Qué dijo Cerimedo sobre el día del ataque

En su testimonio, el consultor también reconstruyó los últimos momentos en los que tuvo contacto con Beller antes del ataque. Según relató, la vio por última vez el 17 de agosto, cuando ella le habría contado que tenía previsto dirigirse al hotel Viru Viru, donde finalmente fue atacada.

Cerimedo aseguró que al día siguiente tomó un vuelo hacia La Paz a primera hora de la mañana y negó, de esta manera, haber tenido participación en el ataque.

La Justicia boliviana deberá definir este jueves si ordena la prisión preventiva por 180 días solicitada por la Fiscalía. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, había señalado a Cerimedo como el principal acusado en la investigación.

Mientras tanto, la fiscal Yolanda Aguilera, integrante de la comisión que lleva adelante el expediente, confirmó que Beller ya prestó declaración y que los investigadores incorporaron distintos elementos a la causa.

Entre ellos se encuentran las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar del ataque y otras actuaciones realizadas durante las primeras horas de la investigación.

Cómo fue el ataque contra Nadia Beller

Beller fue atacada el lunes por la noche en las inmediaciones de un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Según la reconstrucción inicial, dos hombres que aparentaban ser repartidores de comida llegaron hasta el lugar.

Uno de ellos le disparó varias veces, mientras que el otro le sustrajo sus pertenencias antes de escapar. Los dos sospechosos permanecen prófugos.

La abogada recibió tres disparos y fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde posteriormente apuntó contra Cerimedo y lo señaló como presunto responsable intelectual del ataque.

Cerimedo fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando había llegado desde La Paz, pocas horas después del ataque.

La relación de Cerimedo con el gobierno de Bolivia

El caso también puso bajo la lupa el vínculo profesional que Cerimedo mantenía con Rodrigo Paz. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que el argentino no ocupaba formalmente el cargo de asesor presidencial. Según explicó, fue un “colaborador cercano” de Paz durante la campaña electoral de 2025 y posteriormente continuó trabajando en cuestiones puntuales relacionadas con la comunicación.

Cerimedo también tuvo un papel en la estrategia de comunicación de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y es fundador del portal La Derecha Diario.

Ahora, el juez que interviene en la causa deberá analizar los elementos presentados por la Fiscalía y resolver si Cerimedo continuará detenido durante los 180 días solicitados mientras avanza la investigación por la tentativa de feminicidio contra Beller.