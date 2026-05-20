La desopilante frase de Leo Sbaraglia en el Festival de Cannes sobre el mate que se volvió viral

El propio Sbaraglia explicó que Thierry Frémaux, director del festival, tiene una relación muy cercana con la Argentina: "Es un amante de la Argentina, va siempre a Argentina y nos acepta todo".

El actor también detalló el contexto que lo llevó a bromear sobre el tema: "Mis representantes son Ramón y Belén, pero bueno, me estaba acompañando Belén en el festival, es española y el tema del mate no lo entiende. Además, la verdad es que es un poco imposible llevar el mate, porque vos pensás que tenés que vestirte elegante, agarrar el mate, el termo, meterte en una especie de auto que te llevan a todas partes. De ahí tenés que caminar no sé cuántos metros hasta un lugar donde están todos esos cientos de fotógrafos que te hacen una foto. Entonces ya ahí, el mate no tenés donde meterlo".

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En qué película de Damián Szifron brilla Leonardo Sbaraglia

"El sobrino" ya comenzó a tomar forma y se perfila como uno de los proyectos más grandes del cine argentino. Netflix anunció oficialmente que arrancó el rodaje de la nueva película escrita y dirigida por Damián Szifron. La historia tendrá como figura central a Leonardo Sbaraglia y mostrará el colapso emocional de un pianista de fama mundial al descubrir que su sobrino de apenas nueve años posee un talento capaz de superarlo.

Con una propuesta que combina obsesión, prestigio y rivalidad íntima, la película intentará reflejar uno de los dilemas más universales y silenciosos: qué sucede cuando alguien más joven irrumpe para ocupar un lugar que parecía imposible de reemplazar.

De qué trata "El sobrino" en Netflix

La trama de El sobrino se centra en un pianista de prestigio internacional que vive el punto más alto de su carrera. Todo cambia cuando descubre que su sobrino, un niño de nueve años, tiene un talento musical extraordinario que amenaza con superarlo.

Ese disparador abre un abanico de tensiones emocionales y familiares. El relato no solo aborda la competencia artística, sino también los vínculos de sangre, el ego, la admiración y el temor a ser desplazado.

La película se adentra en el mundo de la música clásica, un ámbito exigente donde la perfección es regla y el reconocimiento puede desvanecerse rápidamente. En ese escenario, Szifron construye una narrativa intensa, con constantes desplazamientos entre ciudades y escenarios que refuerzan el conflicto central.