Crisis de abastecimiento en Bolivia: largas filas y sellos en la muñeca para acceder a un pollo

sello Bolivia El Gobierno boliviano implementa la entrega de pollo subsidiado a un precio de 35 bolivianos. (Foto: captura de pantalla)

Qué está pasando en Bolivia

El escenario de desabastecimiento se desarrolla en un contexto marcado por más de 40 bloqueos activos en diferentes zonas del país, con especial incidencia en el área de El Alto.

En ese marco, Bolivia atraviesa un escenario de fuerte tensión marcado por bloqueos, desabastecimiento y dificultades de circulación en distintas regiones del país. En la ciudad de El Alto, el aeropuerto de La Paz se encuentra bloqueado, lo que impide los aterrizajes y complica el acceso por vía terrestre hacia la capital.

El conflicto generó también faltantes de combustible, alimentos y productos de primera necesidad. A esto se suman enfrentamientos recurrentes entre manifestantes y efectivos policiales en distintos puntos del país, en un contexto de creciente conflictividad social.

bloqueos de rutas en Bolivia El país atraviesa un escenario de fuerte tensión marcado por bloqueos, desabastecimiento y dificultades de circulación en distintas regiones. (Foto: archivo)

Según informó el equipo especial enviado por A24, la situación se agrava progresivamente y el gobierno se encuentra enfocado en contener las protestas, sin lograr aún restablecer plenamente el orden ni liberar las rutas que permanecen bloqueadas.

En paralelo, la crisis también se expresa en el plano político. El vicepresidente Edmand Lara tomó distancia de varias decisiones del Ejecutivo y cuestionó públicamente el manejo de la situación, lo que profundiza las tensiones internas dentro del oficialismo y debilita la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, que asumió hace menos de seis meses.

A la conflictividad política se suma la presión de sectores opositores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo referente histórico es el ex presidente Evo Morales, que encabezan protestas en distintos puntos del país.

En el sector del transporte, los trabajadores denunciaron la falta de respuestas por parte de las autoridades y afirmaron que ya no están dispuestos a continuar con instancias de diálogo. El principal reclamo apunta a fallas mecánicas en vehículos que, según señalan, estarían vinculadas a problemas en la calidad de la gasolina distribuida en las últimas semanas en La Paz y El Alto.

Las protestas de los transportistas profundizan el colapso en la región metropolitana, donde ya se registran serias dificultades de abastecimiento y servicios interrumpidos.