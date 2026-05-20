En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Crisis
Alimentos
CRISIS ALIMENTARIA

Crisis de abastecimiento en Bolivia: largas filas y sellos en la muñeca para acceder a un pollo

En el contexto de la escasez que atraviesa el país vecino, los ciudadanos reciben un sello en la muñeca que habilita un único retiro de carne aviar.

Banner Seguinos en google DESK
Los ciudadanos deben realizar extensas filas y reciben un sello en la muñeca que habilita un único retiro por persona. (Foto: archivo)

Los ciudadanos deben realizar extensas filas y reciben un sello en la muñeca que habilita un único retiro por persona. (Foto: archivo)

La falta de productos básicos y el incremento de precios en Bolivia, en un contexto marcado por más de 40 bloqueos activos en todo el país, derivaron en largas filas de personas que buscan acceder a la asistencia alimentaria para cubrir necesidades básicas. En ese marco, el Gobierno boliviano utiliza un sistema de control que incluye el sellado en la muñeca de cada persona, lo que habilita únicamente un retiro por beneficiario.

Leé también Crisis en Bolivia: las claves para entender el conflicto que tiene al país paralizado
La Paz, capital de Bolivia, bloqueada por los partidarios del MAS de Evo Morales. (foto: Reuters)

En declaraciones a A24, Mabel, que se encontraba en la fila para retirar alimentos, se refirió a la situación que está atravesando el país y sentenció: "Así estamos desde el Gobierno de Evo Morales. Evo Morales ha destruido un país completo y lo ha llevado a esto. Gracias a él tenemos esto. Nunca antes habíamos tenido esta crisis en nuestra economía. Evo Morales ha hundido nuestro país".

Embed

En ese marco, Argentina comenzó a enviar asistencia alimentaria a Bolivia. Los envíos incluyen principalmente víveres, entre ellos pollo, que son trasladados y distribuidos en coordinación con el Ejército boliviano hacia tiendas estatales ubicadas en la ciudad de La Paz.

En esos puntos de distribución, el Gobierno boliviano implementa la entrega de pollo subsidiado a un precio de 35 bolivianos. La situación contrasta con los valores del mercado privado, donde el precio del pollo oscila entre 100 y 120 bolivianos, lo que refleja el impacto de la escasez en la economía cotidiana de los hogares.

sello Bolivia
El Gobierno boliviano implementa la entrega de pollo subsidiado a un precio de 35 bolivianos. (Foto: captura de pantalla)

El Gobierno boliviano implementa la entrega de pollo subsidiado a un precio de 35 bolivianos. (Foto: captura de pantalla)

Qué está pasando en Bolivia

El escenario de desabastecimiento se desarrolla en un contexto marcado por más de 40 bloqueos activos en diferentes zonas del país, con especial incidencia en el área de El Alto.

En ese marco, Bolivia atraviesa un escenario de fuerte tensión marcado por bloqueos, desabastecimiento y dificultades de circulación en distintas regiones del país. En la ciudad de El Alto, el aeropuerto de La Paz se encuentra bloqueado, lo que impide los aterrizajes y complica el acceso por vía terrestre hacia la capital.

El conflicto generó también faltantes de combustible, alimentos y productos de primera necesidad. A esto se suman enfrentamientos recurrentes entre manifestantes y efectivos policiales en distintos puntos del país, en un contexto de creciente conflictividad social.

bloqueos de rutas en Bolivia
El país atraviesa un escenario de fuerte tensión marcado por bloqueos, desabastecimiento y dificultades de circulación en distintas regiones. (Foto: archivo)

El país atraviesa un escenario de fuerte tensión marcado por bloqueos, desabastecimiento y dificultades de circulación en distintas regiones. (Foto: archivo)

Según informó el equipo especial enviado por A24, la situación se agrava progresivamente y el gobierno se encuentra enfocado en contener las protestas, sin lograr aún restablecer plenamente el orden ni liberar las rutas que permanecen bloqueadas.

En paralelo, la crisis también se expresa en el plano político. El vicepresidente Edmand Lara tomó distancia de varias decisiones del Ejecutivo y cuestionó públicamente el manejo de la situación, lo que profundiza las tensiones internas dentro del oficialismo y debilita la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, que asumió hace menos de seis meses.

A la conflictividad política se suma la presión de sectores opositores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo referente histórico es el ex presidente Evo Morales, que encabezan protestas en distintos puntos del país.

En el sector del transporte, los trabajadores denunciaron la falta de respuestas por parte de las autoridades y afirmaron que ya no están dispuestos a continuar con instancias de diálogo. El principal reclamo apunta a fallas mecánicas en vehículos que, según señalan, estarían vinculadas a problemas en la calidad de la gasolina distribuida en las últimas semanas en La Paz y El Alto.

Las protestas de los transportistas profundizan el colapso en la región metropolitana, donde ya se registran serias dificultades de abastecimiento y servicios interrumpidos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crisis Alimentos Bolivia Noticias A24
Notas relacionadas
Estados Unidos denunció un "golpe de Estado en marcha" en Bolivia y respaldó a Rodrigo Paz
Crisis total en Bolivia: protestas, cortes y un duro cruce entre Evo Morales y Estados Unidos
En medio de la crisis en Bolivia, Quirno rechazó las acusaciones de Evo Morales sobre los vuelos argentinos

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar