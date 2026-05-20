Estados Unidos imputó a Raúl Castro por asesinato en una causa vinculada al derribo de avionetas civiles

La denuncia

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, sostuvo en una conferencia de prensa realizada en Miami que la imputación refleja una postura de memoria activa por parte del Estado norteamericano.

“Estados Unidos no olvida a sus ciudadanos”, afirmó. También agregó que “tampoco olvidamos a las familias, a los seres queridos y a los amigos que han cargado con el dolor y la pena durante 30 años”, al anunciar formalmente los cargos contra el exmandatario cubano.

Todd Blanche El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, durante la presentación de la denuncia en una conferencia de prensa realizada este miércoles. (Foto: Reuters)

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz Canel rechazó la acusación y afirmó que se trata de una maniobra política. “Es una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar” el argumento “para justificar el desatino de una agresión militar”, expresó.

Además, sostuvo que la medida evidencia “la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”.

La imputación se conoció el mismo día en que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió un mensaje dirigido al pueblo cubano en el que planteó la posibilidad de una “nueva relación” entre ambos países, aunque condicionada a un vínculo directo con la ciudadanía y no con el gobierno de la isla.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, expresó Rubio en un video publicado con motivo del 20 de mayo, fecha asociada a la proclamación de la República de Cuba en 1902.

marco rubio Marco Rubio difundió un mensaje dirigido al pueblo cubano en el que planteó la posibilidad de una “nueva relación” entre ambos países. (Foto: archivo)

En ese mensaje, Rubio también acusó al Gobierno cubano de corrupción, represión política y responsabilidad en la crisis económica que atraviesa la isla. Señaló además que los apagones, la escasez de alimentos y la falta de combustible responden a un esquema de concentración de recursos. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó.

El funcionario apuntó especialmente contra el conglomerado militar GAESA, creado durante la etapa de Raúl Castro, al que definió como una estructura que funciona como “un Estado dentro del Estado” y concentra recursos económicos sin impacto en la mejora de la infraestructura ni de las condiciones de vida de la población.

Las declaraciones y la imputación se producen en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En enero, el mandatario firmó un decreto que amenaza con imponer sanciones a países que comercialicen petróleo con la isla, lo que agravó la escasez de combustible.