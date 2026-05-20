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Estados Unidos imputó a Raúl Castro por asesinato en una causa vinculada al derribo de avionetas civiles

La Justicia estadounidense acusó al ex mandatario cubano por el ataque contra dos aeronaves civiles de la organización “Hermanos al Rescate”, en el que murieron cuatro personas.

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La Justicia estadounidense acusó al ex mandatario cubano por el ataque contra dos aeronaves civiles. (Foto: Reuters).

La Justicia estadounidense acusó al ex mandatario cubano por el ataque contra dos aeronaves civiles. (Foto: Reuters).

La Justicia de Estados Unidos imputó este miércoles al ex presidente cubano, Raúl Castro, por los delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en el marco de una investigación vinculada al derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996 frente a las costas de Cuba.

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La decisión judicial representa una nueva escalada en la presión de Estados Unidos sobre la isla, que atraviesa una profunda crisis económica y energética. La imputación fue presentada luego de que un juez federal de Miami autorizara el levantamiento del secreto de sumario en un expediente impulsado desde hace años por sectores de la comunidad cubana en el exilio en Florida, un distrito clave en la política electoral estadounidense.

El origen de la causa

El hecho que origina la causa ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando dos cazas MiG de origen cubano derribaron dos avionetas desarmadas de la organización “Hermanos al Rescate” en el estrecho de Florida. El ataque provocó la muerte de cuatro personas. La agrupación realizaba tareas de asistencia a balseros cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos. Un tercer avión, pilotado por el dirigente José Basulto, logró regresar.

En ese momento, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de Defensa en Cuba. Según la acusación, las aeronaves fueron abatidas en aguas internacionales, lo que constituye uno de los ejes centrales del expediente judicial.

La denuncia

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, sostuvo en una conferencia de prensa realizada en Miami que la imputación refleja una postura de memoria activa por parte del Estado norteamericano.

“Estados Unidos no olvida a sus ciudadanos”, afirmó. También agregó que “tampoco olvidamos a las familias, a los seres queridos y a los amigos que han cargado con el dolor y la pena durante 30 años”, al anunciar formalmente los cargos contra el exmandatario cubano.

Todd Blanche
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, durante la presentación de la denuncia en una conferencia de prensa realizada este miércoles. (Foto: Reuters)

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, durante la presentación de la denuncia en una conferencia de prensa realizada este miércoles. (Foto: Reuters)

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz Canel rechazó la acusación y afirmó que se trata de una maniobra política. “Es una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar” el argumento “para justificar el desatino de una agresión militar”, expresó.

Además, sostuvo que la medida evidencia “la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo”.

La imputación se conoció el mismo día en que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió un mensaje dirigido al pueblo cubano en el que planteó la posibilidad de una “nueva relación” entre ambos países, aunque condicionada a un vínculo directo con la ciudadanía y no con el gobierno de la isla.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, expresó Rubio en un video publicado con motivo del 20 de mayo, fecha asociada a la proclamación de la República de Cuba en 1902.

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Marco Rubio difundió un mensaje dirigido al pueblo cubano en el que planteó la posibilidad de una “nueva relación” entre ambos países. (Foto: archivo)

Marco Rubio difundió un mensaje dirigido al pueblo cubano en el que planteó la posibilidad de una “nueva relación” entre ambos países. (Foto: archivo)

En ese mensaje, Rubio también acusó al Gobierno cubano de corrupción, represión política y responsabilidad en la crisis económica que atraviesa la isla. Señaló además que los apagones, la escasez de alimentos y la falta de combustible responden a un esquema de concentración de recursos. “La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares”, afirmó.

El funcionario apuntó especialmente contra el conglomerado militar GAESA, creado durante la etapa de Raúl Castro, al que definió como una estructura que funciona como “un Estado dentro del Estado” y concentra recursos económicos sin impacto en la mejora de la infraestructura ni de las condiciones de vida de la población.

Las declaraciones y la imputación se producen en un contexto de endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En enero, el mandatario firmó un decreto que amenaza con imponer sanciones a países que comercialicen petróleo con la isla, lo que agravó la escasez de combustible.

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