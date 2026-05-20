Investigan si Horacio Rosatti fue víctima de espionaje tras una denuncia de su custodia

La investigación

El juez federal Julián Ercolini, a cargo del expediente, avaló las medidas impulsadas por la fiscalía y dispuso la realización de distintas diligencias para avanzar en el esclarecimiento de la situación. Entre ellas, se incluyó la búsqueda y certificación de otras causas vinculadas a incidentes de seguridad previos que involucraron al presidente de la Corte.

Julian Ercolini, juez federal Julián Ercolini dispuso la realización de distintas diligencias para avanzar en el esclarecimiento de la situación. (Foto: archivo)

También se ordenó revisar expedientes anteriores vinculados a hechos denunciados “en perjuicio del Dr. Horacio Rosatti”, con el objetivo de determinar si contienen elementos útiles para la investigación actual.

Dentro de los antecedentes mencionados figura la confirmación de la condena a cuatro años de prisión contra Damián Berruet, acusado de intentar sustraer una camioneta asignada al magistrado frente al Palacio de Tribunales en mayo de 2024.

Durante aquel juicio, el fiscal Diego Luciani sostuvo que ese episodio formó parte de un “hostigamiento y asedio” contra el presidente de la Corte Suprema, y detalló además otros hechos previos como intentos de robo en Santa Fe, amenazas, presuntos hackeos y la apertura de líneas telefónicas a nombre del juez.

Intento de hackeo y robo de camioneta

La Justicia federal también investiga un presunto intento de hackeo al teléfono celular de Rosatti. Según fuentes judiciales, la maniobra habría comenzado a través de un llamado dirigido a un empleado del máximo tribunal que trabaja en el área encargada de administrar las líneas telefónicas oficiales.

El hecho ocurrió en la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte Suprema, sector que funciona como enlace entre el tribunal y las compañías telefónicas contratadas para la asignación y administración de líneas utilizadas por jueces y funcionarios judiciales.

La investigación se suma a otros antecedentes recientes vinculados a Rosatti. En abril del año pasado, la Justicia confirmó la condena a cuatro años de prisión contra Damián Berruet por el intento de robo de una camioneta oficial asignada al presidente de la Corte Suprema. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2 por un hecho ocurrido en mayo de 2024 en el estacionamiento del Palacio de Tribunales.

rosatti.webp El equipo de seguridad del presidente de la Corte Suprema detectó a dos personas filmando frente a su domicilio en Santa Fe. (Foto: archivo)

El juez Néstor Costabel consideró a Berruet responsable del delito de robo en grado de tentativa agravado por el uso de un elemento similar a una ganzúa y por tratarse de un vehículo estacionado en la vía pública. Además, declaró la reincidencia del acusado y ordenó el decomiso de los elementos secuestrados durante su detención.

El episodio ocurrió mientras se desarrollaba una audiencia pública con presencia de jueces federales y miembros del Consejo de la Magistratura. Según la causa, Berruet fue descubierto cuando intentaba forzar la cerradura de una camioneta Toyota SW4 asignada a Rosatti. Al ser interceptado por un custodio, amenazó al agente con un objeto punzante antes de escapar.