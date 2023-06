¿Señal de vida? La primera evidencia que alimenta la esperanza de encontrar el submarino desaparecido

Los rescatistas estiman que la reserva de oxígeno del submarino durará hasta la mañana del jueves.

Ruidos para la esperanza con el submarino

La Guardia Costera de EE.UU. dijo que los sonidos que escucharon en la zona en donde se perdió el registro del submarino Titán tiene varios elementos alentadores. Es un sonido constante que se repite a intervalos regulares de 30 minutos. Para los rescatistas, es un indicativo de que se realiza de manera deliberada y no por casualidad. Esto puede significar que esos sonidos provienen del aparato perdido y los envían los ocupantes de forma voluntaria, para indicar que siguen con vida.

Los equipos de rescate, con esta señal, han reorientado su ubicación para recalcular la zona de búsqueda.

guardia costera de ee.uu. comunicado.jpg La guardia costera de EE.UU. confirmó que por los ruidos que se detectaron relocalizó la búsqueda del submarino (Foto: cuenta de Twitter de la USCG).

El mensaje dice: "Aeronaves canadienses P-3 detectaron ruidos submarinos en el área de búsqueda. Como resultado, las operaciones se reubicaron en un intento de explorar el origen de los ruidos".

También aclara que por el momento hubo resultados negativos y que la búsqueda continúa. Y luego, en otro tuit, agrega que esos sonidos se están analizando de manera conjunta con los datos que aportan los aviones que recorren diariamente la zona de búsqueda.

robot de rescate.jpg Uno de los robots que ayudan en la búsqueda del submarino Titan (Foto: captura de TV).

Una búsqueda que corre contra el reloj

El submarino "Titán" inició su viaje para llegar hasta el transatlántico (que se hundió en su viaje inaugural en 1912) el domingo pasado. Pero a las dos horas (todo el "paseo" duraba unas 8 horas) la señal y la comunicación se perdió. Desde ese momento, comenzaron a correr las 96 horas que tiene como extensión la reserva de oxígeno para posibles emergencias como esta. Ese plazo se vence este jueves por la mañana.

Es por eso que un equipo conjunto de canadienses, norteamericanos y también europeos participan del intento de rescate. Justamente, aviones de Canadá detectaron esos sonidos que atribuyen a los ocupantes que están en algún lugar próximo al Titanic.

El área de búsqueda es enorme: 12.300 km2 en torno a la zona desde donde bajó a las profundidades del Atlántico Norte. El Titanic se hundió en 1912 a 600 km de la costa de Newfoundland, al sudeste de la isla canadiense de Terranova.

mapa de búsqueda del submarino.jpg La zona de búsqueda es de más de 12.000 metros cuadrados (Foto: A24.com).

Advertencias sobre la peligrosa actividad del submarino

Ahora se sabe que desde hace varios años, la empresa OceanGate fue advertida de los peligros a los que se exponía a las personas que abordaran su submarino.

En 2018, por ejemplo, empresas constructoras de submarinos dijeron que el “enfoque experimental” de Titán podría desencadenar problemas que fueran desde accidentes menores a catastróficos.

El diario "The New York Times" tuvo acceso a esos reparos a la seguridad del descenso del submarino. Una de las más graves señala que la construcción de la nave no tenía las pruebas necesarias sobre la seguridad de toda la estructura. Especialmente para resistir la presión que se produce en el descenso hasta los 3.800 metros de profundidad en donde se encuentran los restos del Titanic.

El diario norteamericano dice que incluso un miembro de la empresa OceanGate fue despedido por revelar estos datos preocupantes sobre la seguridad. David Lochridge denunció que no solo faltaban pruebas de seguridad, sino que los pasajeros ignoraban esos datos. Nadie les advertía el riesgo que corrían pese a pagar 250.000 dólares por el viaje al fondo del océano.

Las hipótesis de lo que pudo suceder con el submarino son varias:

Un incendio

Un apagón

Una inundación

Que se haya atascado en algo mientras descendía

En los tres primeros casos, los rescatistas temen que el submarino, entonces, no tenga ese tiempo extra en el suministro de oxígeno.

A estas advertencias, se suma que OceanGate decidió realizar la inmersión hacia el Titanic pese a que en la zona de Terranova se registró el peor registro climático de los últimos 40 años. Si en condiciones normales del mar el viaje ya era arriesgado, en este momento estaba desaconsejado por razones de seguridad.