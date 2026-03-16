Servicio Militar obligatorio para todos los hombres de 18 años

Este documento funciona como una constancia de que el ciudadano cumplió con su deber cívico relacionado con la defensa nacional. Aunque en la práctica su uso es limitado, la cartilla continúa siendo requerida en algunos trámites administrativos y laborales.

Tradicionalmente, el servicio militar ha estado dirigido principalmente a los hombres. Sin embargo, desde el año 2020 las mujeres pueden participar de forma voluntaria, integrándose a las actividades de capacitación y formación cívica que forman parte del programa.

La participación femenina, si bien todavía es minoritaria, forma parte de un proceso de apertura que busca modernizar la estructura del servicio militar y ampliar las oportunidades de formación ciudadana dentro de las Fuerzas Armadas.

El proceso para obtener la cartilla militar

El camino para obtener la cartilla del Servicio Militar Nacional no se limita únicamente a la capacitación militar. En realidad, se trata de un procedimiento que incluye varias etapas administrativas y organizativas.

Los jóvenes que cumplen 18 años deben completar un proceso que suele incluir las siguientes fases:

Alistamiento:

Es la etapa inicial en la que los ciudadanos se registran ante las autoridades militares o municipales. Durante este proceso se entregan documentos personales y se inicia el expediente correspondiente.

Sorteo:

Una vez registrados, los participantes ingresan en un sistema de selección que define quiénes deberán realizar el entrenamiento militar activo y quiénes quedarán en reserva.

Reclutamiento:

Los jóvenes seleccionados reciben la convocatoria para comenzar las actividades de formación.

Entrenamiento militar básico:

Es la fase práctica en la que los reclutas reciben instrucción básica relacionada con disciplina, organización, civismo y preparación física.

Liberación de la cartilla:

Tras completar el proceso, las autoridades entregan la cartilla militar liberada, que certifica el cumplimiento del servicio.

Aunque este sistema existe desde hace décadas, las autoridades decidieron modificar algunos aspectos para adaptarlo a las nuevas realidades sociales y educativas del país.

Cambios anunciados para el Servicio Militar 2026

Uno de los puntos centrales de la actualización anunciada por la Sedena tiene que ver con la reorganización del entrenamiento militar básico. El nuevo modelo busca hacer el proceso más corto, flexible y compatible con las actividades cotidianas de los jóvenes.

Según el esquema que comenzará a aplicarse en 2026, el entrenamiento se concentrará en 13 jornadas sabatinas que se realizarán en diferentes centros militares distribuidos en el territorio nacional.

Este formato reemplaza a modelos anteriores que requerían mayor dedicación semanal o periodos más prolongados de participación, lo que en muchos casos generaba dificultades para quienes estaban estudiando o comenzaban su vida laboral.

Las autoridades explicaron que el objetivo de esta reorganización es reducir la carga de tiempo sin eliminar los contenidos esenciales del programa de formación militar.

Durante estas sesiones, los participantes recibirán instrucción básica que incluye:

Formación cívica y valores ciudadanos

Disciplina y organización militar

Actividades físicas

Nociones básicas de defensa y protección civil

El nuevo enfoque apunta a mantener el espíritu del servicio militar, pero con una estructura más compatible con la vida moderna de los jóvenes mexicanos.

Por qué la cartilla militar sigue siendo importante

Aunque para muchos jóvenes el servicio militar puede parecer un trámite burocrático más, la cartilla militar sigue teniendo relevancia en distintos ámbitos.

En algunos casos, este documento es requerido para:

Ingresar a determinadas instituciones públicas

Participar en procesos de reclutamiento dentro de fuerzas de seguridad

Completar ciertos trámites gubernamentales

Acceder a cargos en el sector público

Si bien no todas las dependencias exigen la cartilla militar, su ausencia puede convertirse en un obstáculo en determinadas oportunidades laborales.

Por esa razón, muchos jóvenes optan por realizar el trámite incluso cuando saben que las consecuencias legales por no hacerlo son limitadas en tiempos de paz.

Qué ocurre si un joven decide no realizar el servicio militar

Una de las preguntas más frecuentes entre quienes cumplen 18 años es qué sucede si deciden no completar el Servicio Militar Nacional.

En la práctica, la legislación establece que el servicio es obligatorio. Sin embargo, en tiempos de paz las sanciones penales por no cumplirlo suelen ser inexistentes o extremadamente raras.

Esto significa que la mayoría de los ciudadanos que no realizan el servicio militar no enfrentan procesos judiciales ni castigos directos.

No obstante, sí pueden surgir limitaciones administrativas. La más importante es la imposibilidad de obtener la cartilla militar liberada, lo que puede dificultar ciertos trámites o aspiraciones laborales.

Por ejemplo, algunos empleos dentro de dependencias gubernamentales o instituciones de seguridad solicitan este documento como requisito.

Además, en ciertos procesos oficiales el documento funciona como una constancia de identidad y cumplimiento cívico, lo que explica por qué muchas personas prefieren tramitarlo aunque no sea estrictamente necesario para su vida cotidiana.

Un sistema que busca adaptarse a los tiempos actuales

Las modificaciones anunciadas para 2026 reflejan un intento del gobierno mexicano por modernizar el sistema del Servicio Militar Nacional.

Durante años, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la utilidad del modelo tradicional, argumentando que no siempre respondía a las necesidades actuales de los jóvenes ni a las exigencias del mercado laboral o académico.

El nuevo formato intenta equilibrar tres objetivos:

Mantener el carácter cívico del servicio militar

Reducir el impacto en la vida diaria de los participantes

Actualizar los contenidos de formación

En este contexto, el esquema de sesiones sabatinas aparece como una solución intermedia que conserva el espíritu del programa sin exigir largos periodos de dedicación.

El debate sobre el futuro del servicio militar

A pesar de los cambios implementados, el Servicio Militar Nacional sigue siendo un tema de debate en México.

Algunos especialistas consideran que el modelo debería transformarse en un sistema completamente voluntario, mientras que otros sostienen que mantener la obligación legal ayuda a fortalecer el sentido de responsabilidad cívica entre los ciudadanos.

También existen propuestas que plantean convertir el servicio militar en un programa de servicio comunitario ampliado, donde los jóvenes puedan participar en proyectos sociales, ambientales o de protección civil.

Por ahora, las autoridades no han anunciado una reforma estructural de ese tipo. Sin embargo, las modificaciones para 2026 parecen ser un primer paso hacia una modernización gradual del sistema.

Lo que deben saber los jóvenes que cumplirán 18 años

Para quienes están por alcanzar la mayoría de edad, las reglas principales siguen siendo claras:

Los hombres mexicanos deben registrarse para el Servicio Militar Nacional al cumplir 18 años.

Las mujeres pueden participar de forma voluntaria.

El proceso incluye alistamiento, sorteo, entrenamiento y liberación de la cartilla.

El entrenamiento ahora se realizará en 13 sesiones sabatinas.

Aunque no cumplir el servicio militar generalmente no implica sanciones penales en tiempos de paz, contar con la cartilla militar liberada puede evitar inconvenientes administrativos en el futuro.

Por esta razón, miles de jóvenes continúan realizando el trámite cada año, incluso cuando su participación activa en el entrenamiento es limitada.