Lejos sumergirse en la depresión, Sophie -con la ayuda de su familia- logró superarse a sí misma y retomar sus estudios. Pero eso no es todo: la joven descubrió el amor en una de las personas más cercanas en su vida: su mejor amigo.

El primer accidente de Sophie puso en vilo a toda Australia

El 15 de diciembre de 2003, Sophie Delezio y Molly Wood, ambas de dos años, resultaron gravemente heridas cuando quedaron atrapadas debajo de un automóvil en llamas que se estrelló contra la ventana del centro de cuidado infantil Roundhouse en Fairlight, Sydney, Australia.

Sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo, estuvo hospitalizada durante varias semanas y perdió ambos pies, una mano y la oreja derecha. Por su parte, Wood sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo. Delezio fue dada de alta del Westmead Children's Hospital el 21 de junio de 2004.

Las circunstancias del accidente y el rescate a manos de transeúntes y miembros de los servicios de emergencia (por los que varios recibieron premios por valentía) las convirtieron en la principal noticia de los medios durante mucho tiempo.

El conductor que chocó contra el centro de cuidado infantil, Donald John McNeall, tenía 68 años en el momento del accidente. Fue absuelto ante un tribunal de magistrados porque argumentó que sufrió una convulsión.

A finales de 2004, la mamá y el papá de Delezio crearon la Fundación Día de la Diferencia, una organización benéfica dedicada a recaudar fondos para la investigación de quemaduras pediátricas y enfermedades relacionadas. La fundación ya recaudó más de $ 6,5 millones.

Regreso al colegio y segundo accidente de Sophie

En enero de 2006, Delezio se inscribió en la escuela pública de Balgowlah Heights, la cual fue renovada ampliamente para adaptarse a las necesidades de Delezio.

Sin embargo, el 5 de mayo de 2006, Delezio apareció de nuevo en la portada de los diarios cuando volvió a sufrir un accidente automovilístico. Mientras su niñera en silla de ruedas la empujaba a través de un cruce cerca de su casa en las playas del norte de Sydney, fue atropellada por un automóvil y arrojada 18 metros.

Delezio sufrió un infarto, fractura de mandíbula, fractura de hombro, hematomas en la cabeza, numerosas fracturas de costillas y un desgarro en el pulmón izquierdo. Fue tratada al Sydney Children's Hospital, en Randwick. Finalmente abandonó el hospital y regresó a casa para continuar su recuperación el 7 de junio de 2006.

Un hombre de 80 años, John George Sharman, fue acusado de "conducción peligrosa que ocasionó lesiones corporales graves, conducción negligente que ocasionó lesiones corporales graves y no cedió el paso a un peatón en un cruce".

Habiéndose declarado culpable, Sharman fue liberado bajo fianza en octubre de 2006 por buena conducta y suspendido de conducir durante un año.

De la amistad al amor: cómo surgió el romance

Sophie Delezio está en pareja con Joseph Salerno y su historia de amor parece una comedia romántica de Hollywood. Los dos se conocen desde que tenían seis años, ya que participan del mismo equipo de natación. "Solía nadar junto a ella y siempre me fascinó mucho", dijo Joseph.

Ocho años después, Sophie se trasladó las escuelas a Oxford Falls Grammar en las playas del norte de Sydney, donde Joseph también asistió. La pareja compartió la clase de teatro y se llevaron bien como amigos, pero no fue hasta más tarde cuando el romance comenzó a florecer.

Después de graduarse, Sophie se mudó a Londres para estudiar, pero cuando regresó a casa un año después, la pareja no pudo ocultar que algo pasaba entre ellos.

"Fue alrededor de dos semanas después de que ella llegó a casa, estábamos saliendo mucho y recuerdo que fue una noche que estaba cocinando y pensé: 'Creo que me pasa algo'", dijo Joseph.

"Así que unas semanas después, salimos a cenar y le dije: 'Tengo algo que decirte. Siento algo por esta persona', y ella dijo: 'En serio, ¿quién?' y saqué mi teléfono y tomé una foto de ella y se la mostré. Nunca la había visto reír así, ¡pensé que se estaba riendo de mí!".

Sophie explicó por qué reaccionó de esa manera: "Me río mucho cuando no sé qué decir o hacer. Estaba tan sorprendida que no tenía ni idea. Pero sabía que sentía algo por él y siempre lo había querido en mi vida. Él es mi mejor amigo".

Todo ocurre por una razón

A pesar de las desgracias, Sophie aprendió a aceptar su suerte y toma lo bueno de sus experiencias. "Es una gran parte de lo que soy y ciertamente no siento la necesidad de ocultarlo", reflexionó.

"No tengo nada de qué avergonzarme, y es genial que las personas que me importan sepan que no está arruinando ni controlando mi vida. También tengo un sentido del humor oscuro y puedo burlarme de mi situación", agregó.

De hecho, Sophie ahora ve lo que le sucedió como un regalo. "Soy filosófica, el accidente ocurrió por una razón", dijo. "Permitió sacar mucha bondad en los demás cuando se acercaron a mí con amor y apoyo, pero también arrojó luz sobre las discapacidades y los hizo más reconocidos y aceptados en la sociedad en su conjunto", concluyó.