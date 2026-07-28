En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Terremoto
Japón
Tragedia

Terremoto en Japón: cuántas víctimas fatales dejó y cuáles fueron las zonas más afectadas

Un fuerte sismo sacudió la prefectura de Kumamoto, en el suroeste del país asiático. El temblor provocó incendios, el colapso de edificios, cortes de energía y un amplio operativo de rescate.

Banner Seguinos en google DESK
Vista aérea del Aeon Mall de Kashima tras el terremoto del 28 de julio de 2026. (Foto: Reuters)

Vista aérea del Aeon Mall de Kashima tras el terremoto del 28 de julio de 2026. (Foto: Reuters)

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, y dejó un saldo preliminar de tres muertos, al menos 80 heridos y unas 30 personas atrapadas entre los escombros, luego del derrumbe parcial de un centro comercial. El sismo, que ocurrió a las 16:27 (hora local), tuvo su epicentro a 10 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad sísmica máxima en las localidades de Uki y Hikawa, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Leé también Venezuela eleva a 4.561 los muertos por los terremotos y casi 17.000 heridos
El último balance oficial informó que ya son más de 4.500 las víctimas fatales y cerca de 17.000 los heridos por los sismos que golpearon el norte del país. (Foto: Reuters)

Se trata del terremoto más fuerte registrado en el país desde el ocurrido durante el Año Nuevo de 2024 en la península de Noto. Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en un shopping de Kumamoto, donde el derrumbe del segundo piso dejó personas atrapadas. Las autoridades estiman que unas 30 personas permanecen bajo los escombros, mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrarlas.

Hasta el momento, se confirmó oficialmente la muerte de tres personas: una fue hallada sin vida en su vivienda y las otras dos fallecieron dentro del centro comercial. Además, seis personas fueron rescatadas del edificio colapsado, entre ellas una víctima que sufrió un paro cardiorrespiratorio y otras cinco con heridas que, según los médicos, no ponen en riesgo sus vidas.

Incendios, viviendas destruidas y miles de evacuados

El terremoto provocó importantes daños en distintos puntos de la prefectura. Las autoridades informaron que al menos 12 viviendas colapsaron y que se registraron siete incendios, además de graves destrozos en rutas, puentes y edificios públicos.

Miles de hogares quedaron sin suministro eléctrico y las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevas réplicas, ya que después del sismo principal se registraron varios movimientos, incluidos dos temblores de intensidad 5. Aunque inicialmente se emitió una alerta de tsunami para los mares de Ariake y Yatsushiro, el aviso fue levantado horas más tarde.

Hospitales colapsados y despliegue militar

El Hospital de Kumamoto, con capacidad para 400 camas, informó que se encuentra al límite de su capacidad operativa, por lo que suspendió la atención ambulatoria y solo recibe emergencias.

Frente a la magnitud del desastre, el Gobierno japonés ordenó el despliegue de 3.600 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa, que trabajarán junto a bomberos y policías en las tareas de rescate, asistencia y evaluación de daños. La primera ministra Sanae Takaichi confirmó que existen importantes daños en la infraestructura, además de múltiples incendios, cortes de energía y rutas afectadas.

Equipos de rescate trabajan en el Aeon Mall de Kashima tras la explosión que siguió al terremoto. (Foto: Reuters)

Equipos de rescate trabajan en el Aeon Mall de Kashima tras la explosión que siguió al terremoto. (Foto: Reuters)

La Compañía de Electricidad de Kyushu informó que, tras las inspecciones iniciales, no se detectaron anomalías en las centrales nucleares de Genkai y Sendai. La empresa también aseguró que los niveles de radiación permanecen normales, descartando por el momento cualquier incidente nuclear.

Como consecuencia del terremoto, la Compañía de Ferrocarriles de Kyushu suspendió todos los servicios ferroviarios, incluido el Kyushu Shinkansen, el tren bala que conecta varias ciudades del sur del país. Además, más de 150 instalaciones públicas y privadas permanecen cerradas mientras continúan las inspecciones estructurales.

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo

Japón está ubicado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. La prefectura de Kumamoto ya había sufrido una tragedia similar en 2016, cuando un doble terremoto de magnitudes 6,5 y 7,3 dejó 55 muertos, más de 1.800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas.

La primera ministra Sanae Takaichi ordenó evacuar a más de 260.000 personas, mientras Japón registró cortes de luz, fallas móviles y riesgo de nuevos temblores. (Foto: Reuters)

La primera ministra Sanae Takaichi ordenó evacuar a más de 260.000 personas, mientras Japón registró cortes de luz, fallas móviles y riesgo de nuevos temblores. (Foto: Reuters)

El país también mantiene vivo el recuerdo del devastador terremoto y tsunami de 2011, de magnitud 9, que provocó más de 18.500 muertos y desaparecidos y desencadenó la crisis nuclear de Fukushima.

En pocas palabras

  • Fuerte sismo: Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió Kumamoto, Japón, dejando tres muertos y decenas de heridos.
  • Daños y rescate: El temblor provocó incendios, colapso de edificios y un amplio operativo para rescatar personas atrapadas.
  • Infraestructura afectada: Se reportaron cortes de energía, daños en rutas y hospitales al límite de su capacidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Terremoto Japón
Notas relacionadas
Terremoto de magnitud 7,1 sacudió Japón: hay daños, evacuados y alerta por réplicas
Terremoto en Japón: los impactantes videos que muestran cómo se vivió el sismo de magnitud 7,1
El vicepresidente de Brasil cuestionó a Milei por sus ataques a Lula y advirtió sobre el impacto en la relación bilateral

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar