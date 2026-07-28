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El ácido palito de Sabrina Rojas a Flor Vigna tras sus confesiones sobre Luciano Castro: "Cada vez..."

Sabrina Rojas cuestionó el momento que eligió Flor Vigna para hablar de la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani.

28 jul 2026, 22:17
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El ácido palito de Sabrina Rojas a Flor Vigna tras sus confesiones sobre Luciano Castro: Cada vez...

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Sabrina Rojas se refirió a la participación de Flor Vigna en La Casa de los Famosos de México y analizó las recientes declaraciones de la cantante sobre su relación con Luciano Castro, incluida la infidelidad que aseguró haber descubierto con Griselda Siciliani, además de sus dichos sobre Nicolás Cabré.

"Ella, cada vez que tiene un laburo nuevo, vuelve a tirar cositas para que la levanten. Eso es de manual, yo igual la quiero, la adoro, le mandamos un beso", lanzó en SQP (América TV). Luego explicó cuál es, a su entender, la principal contradicción de la artista: "Después cuando la vas a buscar, no habla y la pasa mal".

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Más adelante, dejó en claro que entre ambas no existe una amistad, aunque sí un buen vínculo. Además, consideró que Vigna está en todo su derecho de contar lo que vivió con Castro: "Si es su historia y tiene ganas de contarla, no está mal, ¿por qué tiene que callar o cuidar?"

Sin embargo, insistió en que le llama la atención el contexto en el que suele hacer ese tipo de revelaciones. "Siempre está esa contradicción en Flor", sostuvo, al remarcar que luego evita profundizar sobre el tema cuando los medios intentan consultarla.

"Siempre que tiene que lanzar un tema, tira un mensaje subliminal para que todos lo levantemos o si se va a un reality, vuelve a hablar de algo que ya pasó. Si ella lo hablase genuinamente desde su lugar... pero hacerlo cuando sabés que va a garpar, no lo puedo entender. Es especular con tu propia historia", concluyó.

Cómo descubrió Flor Vigna la infidelidad de Luciano Castro

Ya transcurrió más de dos años desde que Flor Vigna y Luciano Castro pusieron fin a su relación. Sin embargo, la cantante volvió a recordar uno de los episodios más dolorosos del vínculo al revelar cómo descubrió la presunta infidelidad del actor con Griselda Siciliani durante una entrevista en México.

Al hablar de esa experiencia, contó que todo comenzó mientras viajaban juntos en una camioneta, cuando un mensaje que apareció en el celular de Castro despertó sus sospechas.

A mi me fueron infiel y encima se enteró toda Argentina fue muy viral. Estábamos en la camioneta, yo era la copiloto y en eso llega un mensaje de la otra chica te extraño no, decía como ‘jaja que lindo' pero bueno me quede ahí, me huele mal y bueno entonces me tenté y lo revisé cosa que no hacía nunca y había muchos mensajes borrados y la exponía a ella", expresó.

Luego explicó que nunca había tenido la costumbre de revisar el teléfono de su pareja, pero que esa vez decidió hacerlo porque sintió que algo no estaba bien: Como que ella decía ‘soñé con vos’ pero él había borrado sus mensajes, los de ella no, como muy infiel, me dijo ‘qué te pasa’ le dije bueno, ‘cometí el error de revisar tu celular y vi esto me dijo no, te juro que es una compañera que nada que ver”.

"Es que yo tampoco no tengo el perfil de una mina celosa no revisaba el celular, nada, sino que simplemente en ese momento vi ese mensaje y viste que una tiene un olfato que decís de la intuición de nosotras", aseguró que no se considera una persona celosa y atribuyó su reacción a una fuerte intuición.

Finalmente, sostuvo que ese fue el único episodio del que logró enterarse y recordó las palabras que, según ella, le repetía el actor durante la relación: Pero bueno y esa es la que me enteré, después no sé todo el tiempo él me recordaba que yo era el amor de su vida que yo iba a llegar a todo lo que quiera… esos son los peores”.

     

 

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