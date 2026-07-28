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Terremoto en Japón: los impactantes videos que muestran cómo se vivió el sismo de magnitud 7,1

El fuerte movimiento sacudió la región de Kumamoto, dejó heridos, provocó derrumbes e incendios y obligó a emitir una alerta de tsunami. En las redes sociales comenzaron a viralizarse las imágenes del momento del temblor.

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El sismo provocó daños materiales

El sismo provocó daños materiales, heridos y llevó a las autoridades a activar una alerta preventiva por tsunami.

Japón volvió a quedar en estado de alerta este martes después de que un terremoto de magnitud 7,1 sacudiera la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. El movimiento telúrico, registrado a las 16.27 (hora local), provocó daños materiales, dejó personas heridas y llevó a las autoridades a activar una alerta preventiva por tsunami.

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Mientras los equipos de emergencia trabajaban en las zonas afectadas, las redes sociales se llenaron de videos que muestran la intensidad con la que se sintió el sismo en distintos puntos del país.

Las grabaciones difundidas por usuarios y medios locales reflejan escenas de máxima tensión durante el temblor. En una de ellas puede verse cómo se sacude el aeropuerto de Aso Kumamoto, donde las operaciones fueron interrumpidas y varios vuelos tuvieron que ser cancelados o desviados.

Otros registros exhiben edificios que colapsaron, incendios que comenzaron tras el movimiento y el fuerte balanceo de estructuras, una postal que rápidamente se viralizó en plataformas como X.

Qué dijeron las autoridades tras el sismo

Luego del terremoto, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió una alerta por tsunami ante la posibilidad de olas de hasta un metro de altura en sectores de la costa. Horas más tarde, el aviso fue levantado, aunque las autoridades mantuvieron el monitoreo por posibles réplicas.

La primera ministra, Sanae Takaichi, confirmó que había personas heridas y explicó que el Gobierno continuaba evaluando el alcance de los daños.

"Ya se nos informó que hay personas lesionadas. También se registraron cortes de energía, incendios y daños en carreteras, puentes y edificios", indicó la funcionaria.

El terremoto también impactó sobre los servicios públicos. Miles de hogares quedaron sin electricidad y la empresa ferroviaria JR Kyushu suspendió la circulación de sus trenes, incluidos los de alta velocidad.

Además, el aeropuerto de Kumamoto cerró temporalmente su pista, mientras que algunas compañías de telecomunicaciones reportaron interrupciones en sus servicios debido a los cortes de suministro eléctrico.

Las autoridades nucleares, en tanto, informaron que no se detectaron anomalías en las centrales de la región.

Un país acostumbrado a convivir con los terremotos

Japón se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Esa ubicación hace que los terremotos sean frecuentes y explica por qué el país desarrolló estrictas normas de construcción e infraestructura para reducir el impacto de estos fenómenos.

Pese a esa preparación, las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta durante los próximos días ante la posibilidad de nuevas réplicas y eventuales deslizamientos de tierra en las áreas más afectadas.

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