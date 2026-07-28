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Tensión entre Brasil y Argentina

El vicepresidente de Brasil cuestionó a Milei por sus ataques a Lula y advirtió sobre el impacto en la relación bilateral

Geraldo Alckmin consideró que las declaraciones del presidente argentino fueron "lamentables" y sostuvo que afectan los intereses de la Argentina. La controversia se profundizó tras la participación de Milei en un acto político de Flávio Bolsonaro.

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Geraldo Alckmin consideró que las declaraciones del presidente argentino fueron lamentables y sostuvo que afectan los intereses de la Argentina. (Foto: Reuters)

Geraldo Alckmin consideró que las declaraciones del presidente argentino fueron "lamentables" y sostuvo que afectan los intereses de la Argentina. (Foto: Reuters)

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, criticó este martes las expresiones de Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva y afirmó que ese tipo de declaraciones terminan perjudicando a la Argentina en un contexto de fuerte vínculo comercial entre ambos países.

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Durante una actividad con empresarios brasileños y surcoreanos en San Pablo, Alckmin calificó como "lamentable" la postura adoptada por el mandatario argentino y cuestionó que se involucre en la política interna brasileña.

"Mire, es lamentable, ¿no?, que el presidente de un país vecino, amigo, que incluso forma parte del Mercosur, perjudique a su propio país", sostuvo ante la prensa.

El vicepresidente de Brasil cuestion&oacute; a Milei por sus ataques a Lula. (Foto: Reuters)

El vicepresidente de Brasil cuestionó a Milei por sus ataques a Lula. (Foto: Reuters)

El funcionario brasileño también remarcó que los jefes de Estado no deberían intervenir en procesos electorales de otras naciones y consideró inapropiado el tono utilizado por Milei: "Un presidente no debe involucrarse en las elecciones de otro país", afirmó.

Además, agregó que tampoco corresponde "inmiscuirse en sus asuntos internos", especialmente "de una manera grosera, absolutamente grosera".

En ese sentido, recordó la relevancia económica que tiene Brasil para la Argentina al señalar que se trata de su principal socio comercial.

El origen de la polémica

Las declaraciones de Alckmin se produjeron luego de la participación de Milei en la proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil.

Durante ese acto, el jefe de Estado argentino lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de "presidiario" y "ladrón". Además, respaldó públicamente la candidatura de Flávio Bolsonaro y cuestionó al oficialismo brasileño.

Las declaraciones de Alckmin se produjeron luego de la participaci&oacute;n de Milei en la proclamaci&oacute;n de Fl&aacute;vio Bolsonaro. (Foto: Reuters)

Las declaraciones de Alckmin se produjeron luego de la participación de Milei en la proclamación de Flávio Bolsonaro. (Foto: Reuters)

Milei también apuntó contra el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, quien intervino en el proceso judicial que derivó en la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

El cruce y la respuesta de Brasil

Desde el Gobierno argentino sostienen que Lula se involucró previamente en la política local cuando expresó su apoyo a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023, que finalmente consagró a Milei como presidente.

Sin embargo, las declaraciones del mandatario argentino generaron una nueva escalada diplomática entre ambos países.

Alckmin consideró que estos episodios contrastan con el escenario que atraviesa actualmente el Mercosur, al que definió como un "momento óptimo" por los avances alcanzados en materia comercial.

Alckmin record&oacute; la relevancia econ&oacute;mica que tiene Brasil para la Argentina al se&ntilde;alar que se trata de su principal socio comercial. (Foto: archivo)

Alckmin recordó la relevancia económica que tiene Brasil para la Argentina al señalar que se trata de su principal socio comercial. (Foto: archivo)

Entre ellos mencionó los acuerdos de libre comercio firmados con Singapur y con el bloque EFTA, integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, además del entendimiento alcanzado con la Unión Europea tras más de dos décadas de negociaciones.

La reacción diplomática

La controversia también tuvo repercusiones a nivel diplomático. El Gobierno de Lula convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, en una señal de malestar por las declaraciones de Milei.

El episodio profundizó la tensión entre las dos principales economías del Mercosur en un año atravesado por la campaña electoral brasileña y por diferencias cada vez más visibles entre ambos gobiernos.

En pocas palabras

  • Geraldo Alckmin: Calificó como "lamentable" los dichos de Javier Milei contra Lula da Silva.
  • Impacto bilateral: Advirtió que las declaraciones argentinas perjudican la relación comercial entre ambos países.
  • Origen de la polémica: Milei criticó a Lula durante un acto político de Flávio Bolsonaro en Brasil.
Resumen generado por Thinkindot AI
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