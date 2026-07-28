El vicepresidente de Brasil cuestionó a Milei por sus ataques a Lula y advirtió sobre el impacto en la relación bilateral

Además, agregó que tampoco corresponde "inmiscuirse en sus asuntos internos", especialmente "de una manera grosera, absolutamente grosera".

En ese sentido, recordó la relevancia económica que tiene Brasil para la Argentina al señalar que se trata de su principal socio comercial.

El origen de la polémica

Las declaraciones de Alckmin se produjeron luego de la participación de Milei en la proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil.

Durante ese acto, el jefe de Estado argentino lanzó duras críticas contra Lula, a quien calificó de "presidiario" y "ladrón". Además, respaldó públicamente la candidatura de Flávio Bolsonaro y cuestionó al oficialismo brasileño.

Las declaraciones de Alckmin se produjeron luego de la participación de Milei en la proclamación de Flávio Bolsonaro. (Foto: Reuters)

Milei también apuntó contra el juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, quien intervino en el proceso judicial que derivó en la condena de Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

El cruce y la respuesta de Brasil

Desde el Gobierno argentino sostienen que Lula se involucró previamente en la política local cuando expresó su apoyo a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023, que finalmente consagró a Milei como presidente.

Sin embargo, las declaraciones del mandatario argentino generaron una nueva escalada diplomática entre ambos países.

Alckmin consideró que estos episodios contrastan con el escenario que atraviesa actualmente el Mercosur, al que definió como un "momento óptimo" por los avances alcanzados en materia comercial.

Alckmin recordó la relevancia económica que tiene Brasil para la Argentina al señalar que se trata de su principal socio comercial. (Foto: archivo)

Entre ellos mencionó los acuerdos de libre comercio firmados con Singapur y con el bloque EFTA, integrado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, además del entendimiento alcanzado con la Unión Europea tras más de dos décadas de negociaciones.

La reacción diplomática

La controversia también tuvo repercusiones a nivel diplomático. El Gobierno de Lula convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, en una señal de malestar por las declaraciones de Milei.

El episodio profundizó la tensión entre las dos principales economías del Mercosur en un año atravesado por la campaña electoral brasileña y por diferencias cada vez más visibles entre ambos gobiernos.