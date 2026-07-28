Mauro Icardi le pegó a Wanda Nara donde más le duele en plena guerra por los pasaportes de sus hijas

De esta manera, mientras la situación por el regreso de sus hijas y la firma de los papeles continúa generando repercusiones, Icardi volvió a utilizar sus redes sociales para hacer una demostración pública de afecto hacia la China Suárez. Una nueva señal que vuelve a alimentar la polémica alrededor de la conflictiva relación que mantiene con Wanda.

Qué detectó un experto en ciberseguridad en el video del robo a Wanda Nara

Luego de que Wanda Nara denunciara el robo ocurrido en su propiedad de Milán, el caso comenzó a generar diferentes versiones y comentarios en redes sociales. Entre las dudas que aparecieron, algunos usuarios pusieron el foco en la desaparición de los pasaportes de sus hijas y hasta cuestionaron por qué sería necesario renovarlos. En ese contexto, Mauro Icardi también quedó involucrado en medio de las especulaciones.

Frente a las distintas versiones que comenzaron a circular, la conductora optó por mostrar en sus redes sociales imágenes correspondientes al episodio, buscando aportar pruebas que sostuvieran su denuncia. No obstante, el contenido publicado también despertó cuestionamientos: en las grabaciones originales no se observan datos habituales de las cámaras de seguridad, como la fecha o la hora exacta. Esa información apareció agregada posteriormente en las historias que compartió.

A raíz de las dudas que generó el material difundido por Wanda, el especialista en ciberseguridad Julio López realizó un análisis técnico de los videos y señaló algunos detalles que consideró relevantes. Durante una entrevista con Primicias Ya (América TV), el experto hizo especial hincapié en las características del dispositivo que habría registrado las imágenes y en la calidad que presenta el material.

“Lo primero es que es una cámara hípervieja. Es una cámara de seguridad que me cuesta pensar que está andando todavía, porque esa franjas horizontales que se ven, con una suerte de ruido en la imagen, es típico de las cámaras que venían con cassette”, señaló al comenzar su análisis.

En ese sentido, López también se refirió a las dudas que expresaron algunos usuarios acerca de la posibilidad de que el video hubiera sido editado o tuviera algún filtro. El especialista manifestó su sorpresa por el estado y la antigüedad que aparentaría tener el sistema de vigilancia utilizado: “Me cuesta creer que esté con vida el equipo ese y me sorprende que un equipo de esa edad esté funcionando. Muchos preguntaban si tenía un filtro”.

Otro de los puntos que llamó la atención del especialista fue el sitio en el que estaría instalada la cámara y, particularmente, la dirección hacia la que apunta. Según explicó, la posición del dispositivo frente a una fuente de iluminación resulta poco habitual para un sistema de seguridad: “Y cuando lo vez así, es increíble que la cámara esté puesta a contraluz. Nunca tenés que poner una cámara a la fuente de luz”.

En otro tramo de su análisis, López volvió a detenerse en las cuestiones técnicas que presenta el registro y planteó que el sistema utilizado no parece coincidir con las características que, en principio, podrían esperarse de una propiedad de esas dimensiones. Para el especialista, tanto la antigüedad como la disposición del equipo generan interrogantes.

“Y cuando lo vez así, es increíble que la cámara esté puesta a contraluz. Nunca tenés que poner una cámara a la fuente de luz”, explicó nuevamente el especialista al referirse a uno de los aspectos que más le llamaron la atención.

Por otra parte, López puso el énfasis en la resolución del video y sostuvo que el aspecto de las imágenes remite a tecnologías de grabación de hace varias décadas. En ese sentido, comparó el registro mostrado con los antiguos sistemas que utilizaban cintas de video y destacó la diferencia con los equipos de vigilancia actuales: “La única imagen que difunden es esta, que es una imagen que, te diría, es cinta de video. Hoy no encontrás en ningún lado cámaras de cinta de video. ¿Qué me llama la atención? Más allá del video, cuando vos vez la calidad de la imagen, dista mucho de estos últimos 30 años”.

Finalmente, ante la pregunta de Marina Calabró acerca de si las características del material podrían abrir interrogantes sobre el momento en que fue registrado, López aclaró que su análisis no busca poner en duda la denuncia realizada por Wanda Nara. Su cuestionamiento, según explicó, está relacionado exclusivamente con los aspectos técnicos y la antigüedad del sistema que habría generado las imágenes. “Yo no creo que nadie juegue con que se te metieron en tu casa y menos que se haga una denuncia, menos con chicos. Esto no me parece. Lo que se me parece increíble que una casa tenga estas cámaras de 30 años atrás y que sea el único material”, afirmó.