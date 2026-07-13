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Venezuela eleva a 4.561 los muertos por los terremotos y casi 17.000 heridos

El último balance oficial informó que ya son más de 4.500 las víctimas fatales y cerca de 17.000 los heridos por los sismos que golpearon el norte del país. Además, el Gobierno anunció cambios en el gabinete y nombró a Félix Plasencia al frente de la política exterior.

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El último balance oficial informó que ya son más de 4.500 las víctimas fatales y cerca de 17.000 los heridos por los sismos que golpearon el norte del país. (Foto: Reuters)

El último balance oficial informó que ya son más de 4.500 las víctimas fatales y cerca de 17.000 los heridos por los sismos que golpearon el norte del país. (Foto: Reuters)

Venezuela elevó a 4.561 la cifra de muertos y a 16.740 la de heridos por los terremotos que golpearon el norte del país hace casi tres semanas. En paralelo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó cambios en su gabinete y designó a Félix Plasencia como nuevo canciller en reemplazo de Yván Gil.

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La OPS pidió acelerar la vacunación tras los terremotos que dejaron casi 3.900 muertos. (Foto: Reuters)

El nuevo funcionario se desempeñaba como jefe de misión de Venezuela en Estados Unidos y reemplazará a Gil, quien asumirá como ministro de Ciencia y Tecnología.

Delcy Rodríguez confirmó cambios en su gabinete y designó a Félix Plasencia como nuevo canciller en reemplazo de Yván Gil. (Foto: Reuters)

Delcy Rodríguez confirmó cambios en su gabinete y designó a Félix Plasencia como nuevo canciller en reemplazo de Yván Gil. (Foto: Reuters)

A través de un mensaje publicado en Telegram, Rodríguez informó además una reestructuración del gabinete vinculada al área internacional. “Anuncio al país que he decidido fusionar los Ministerios del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, que pasarán a conformar el nuevo Ministerio del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior. Para conducir esta nueva etapa, designé al internacionalista Félix Plasencia”, señaló

Sigue en alza la cifra de muertos y heridos

En paralelo, las autoridades difundieron una nueva actualización sobre las consecuencias del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela hace casi tres semanas, con especial impacto en el estado de La Guaira, vecino de Caracas.

Más de 800 edificios resultaron afectados en la zona costera más castigada por los sismos y, de ese total, 190 sufrieron un colapso total. (Foto: Reuters)

Más de 800 edificios resultaron afectados en la zona costera más castigada por los sismos y, de ese total, 190 sufrieron un colapso total. (Foto: Reuters)

El reporte fue dado a conocer por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien precisó que la cifra de fallecidos ascendió a 4.561 personas, mientras que los heridos llegaron a 16.740. Según indicó, la mayoría de los sobrevivientes ya recibió el alta médica.

Aunque el Gobierno no informó oficialmente un número de desaparecidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que las personas no localizadas podrían rondar las 50.000. La tragedia ya es considerada una de las más graves registradas en América Latina.

Los daños materiales también fueron significativos. Más de 800 edificios resultaron afectados en la zona costera más castigada por los sismos y, de ese total, 190 sufrieron un colapso total.

Más de 20.200 personas permanecen alojadas en campamentos temporales instalados en parques, plazas y estadios de La Guaira y Caracas, debido a los daños provocados por el desastre. (Foto: Reuters)

Más de 20.200 personas permanecen alojadas en campamentos temporales instalados en parques, plazas y estadios de La Guaira y Caracas, debido a los daños provocados por el desastre. (Foto: Reuters)

En Caracas, el municipio de Chacao fue uno de los sectores más golpeados. El alcalde Gustavo Duque informó que se registraron 68 muertos, tres edificios completamente derrumbados y otros 46 declarados inhabitables.

Mientras continúan las tareas de remoción de escombros con maquinaria pesada, decenas de familias siguen buscando restos de seres queridos entre las estructuras destruidas.

El parte oficial también indicó que más de 20.200 personas permanecen alojadas en campamentos temporales instalados en parques, plazas y estadios de La Guaira y Caracas, debido a los daños provocados por el desastre.

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