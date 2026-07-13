Venezuela eleva a 4.561 los muertos por los terremotos y casi 17.000 heridos

Más de 800 edificios resultaron afectados en la zona costera más castigada por los sismos y, de ese total, 190 sufrieron un colapso total. (Foto: Reuters)

El reporte fue dado a conocer por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien precisó que la cifra de fallecidos ascendió a 4.561 personas, mientras que los heridos llegaron a 16.740. Según indicó, la mayoría de los sobrevivientes ya recibió el alta médica.

Aunque el Gobierno no informó oficialmente un número de desaparecidos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que las personas no localizadas podrían rondar las 50.000. La tragedia ya es considerada una de las más graves registradas en América Latina.

Los daños materiales también fueron significativos. Más de 800 edificios resultaron afectados en la zona costera más castigada por los sismos y, de ese total, 190 sufrieron un colapso total.

Más de 20.200 personas permanecen alojadas en campamentos temporales instalados en parques, plazas y estadios de La Guaira y Caracas, debido a los daños provocados por el desastre. (Foto: Reuters)

En Caracas, el municipio de Chacao fue uno de los sectores más golpeados. El alcalde Gustavo Duque informó que se registraron 68 muertos, tres edificios completamente derrumbados y otros 46 declarados inhabitables.

Mientras continúan las tareas de remoción de escombros con maquinaria pesada, decenas de familias siguen buscando restos de seres queridos entre las estructuras destruidas.

El parte oficial también indicó que más de 20.200 personas permanecen alojadas en campamentos temporales instalados en parques, plazas y estadios de La Guaira y Caracas, debido a los daños provocados por el desastre.