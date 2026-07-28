Trump y Zelensky analizaron en la Casa Blanca la fabricación de misiles Patriot para Ucrania

Ucrania busca ampliar el apoyo militar de Estados Unidos

La reunión se produjo mientras Rusia y Ucrania mantienen una escalada de ataques cruzados y los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz continúan sin avances significativos.

En las últimas semanas, Trump mostró una postura más cercana a Kiev, luego de un período de tensiones con Zelensky. El presidente estadounidense había ofrecido a Ucrania la posibilidad de producir sistemas de defensa Patriot bajo licencia y sostuvo que las acciones militares ucranianas contra Rusia podrían contribuir a acelerar el final de la guerra.

Zelensky indicó que funcionarios de ambos países continuarán trabajando en nuevas conversaciones y agradeció el "firme apoyo" recibido por parte de Washington.

Zelensky agradeció el "firme apoyo" recibido por parte de Washington. (Foto: X @ZelenskyyUa)

Aumentan los ataques contra Ucrania

El conflicto mantiene una fuerte intensidad en el frente militar. Según autoridades ucranianas, el último mes fue el más letal para la población civil desde abril de 2022.

Durante julio, Moscú lanzó 120 misiles balísticos y antibuque de alta velocidad contra Ucrania, de los cuales 35 fueron interceptados por las defensas aéreas ucranianas, de acuerdo con datos de la fuerza aérea de ese país.

La cifra representa un aumento significativo frente a años anteriores. Expertos estimaron que Rusia utilizó entre 250 y 320 misiles balísticos durante todo 2024.

La relación entre Trump y Zelensky estuvo marcada durante meses por fuertes diferencias, pero en las últimas semanas el presidente estadounidense adoptó una posición más favorable hacia el mandatario ucraniano y su pedido de mayor respaldo frente a Moscú.