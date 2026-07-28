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Conflicto entre Rusia y Ucrania

Trump y Zelensky analizaron en la Casa Blanca la fabricación de misiles Patriot para Ucrania

Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania mantuvieron una reunión en Washington en la que abordaron la producción de interceptores de defensa aérea y la reactivación de las negociaciones diplomáticas. Kiev busca ampliar el respaldo militar frente a Rusia.

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Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania mantuvieron una reunión en Washington en la que abordaron la producción de interceptores de defensa aérea. (Foto: X @ZelenskyyUa)

Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania mantuvieron una reunión en Washington en la que abordaron la producción de interceptores de defensa aérea. (Foto: X @ZelenskyyUa)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró este martes que mantuvo una "buena reunión" con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde ambos dirigentes analizaron nuevas formas de cooperación militar y alternativas para avanzar en el proceso diplomático con Rusia.

Leé también Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca y planteó la posibilidad de una triple cumbre con Putin
  photoTrump recibió a Zelenski en la Casa Blanca. (Foto: Reuters).

Tras el encuentro, Zelensky informó que uno de los principales temas abordados fue la posibilidad de otorgar licencias para que Ucrania pueda fabricar interceptores de los sistemas de defensa aérea Patriot.

Zelensky inform&oacute; que uno de los temas abordados fue la posibilidad de otorgar licencias para que Ucrania pueda fabricar interceptores de los sistemas de defensa a&eacute;rea Patriot. (Foto: X @ZelenskyyUa)

Zelensky informó que uno de los temas abordados fue la posibilidad de otorgar licencias para que Ucrania pueda fabricar interceptores de los sistemas de defensa aérea Patriot. (Foto: X @ZelenskyyUa)

"Discutimos con el Presidente las licencias para la producción de interceptores para los «Patriots» y algunas otras ideas que pueden ayudar", señaló el mandatario ucraniano en un mensaje publicado en la red social X.

Además, destacó la necesidad de reactivar las conversaciones para buscar una salida al conflicto. "También hablamos de diplomacia: es importante activar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de su comunicación futura. Agradecido a los Estados Unidos por su firme apoyo", afirmó.

Ucrania busca ampliar el apoyo militar de Estados Unidos

La reunión se produjo mientras Rusia y Ucrania mantienen una escalada de ataques cruzados y los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz continúan sin avances significativos.

En las últimas semanas, Trump mostró una postura más cercana a Kiev, luego de un período de tensiones con Zelensky. El presidente estadounidense había ofrecido a Ucrania la posibilidad de producir sistemas de defensa Patriot bajo licencia y sostuvo que las acciones militares ucranianas contra Rusia podrían contribuir a acelerar el final de la guerra.

Zelensky indicó que funcionarios de ambos países continuarán trabajando en nuevas conversaciones y agradeció el "firme apoyo" recibido por parte de Washington.

Zelensky agradeci&oacute; el "firme apoyo" recibido por parte de Washington. (Foto: X @ZelenskyyUa)

Zelensky agradeció el "firme apoyo" recibido por parte de Washington. (Foto: X @ZelenskyyUa)

Aumentan los ataques contra Ucrania

El conflicto mantiene una fuerte intensidad en el frente militar. Según autoridades ucranianas, el último mes fue el más letal para la población civil desde abril de 2022.

Durante julio, Moscú lanzó 120 misiles balísticos y antibuque de alta velocidad contra Ucrania, de los cuales 35 fueron interceptados por las defensas aéreas ucranianas, de acuerdo con datos de la fuerza aérea de ese país.

La cifra representa un aumento significativo frente a años anteriores. Expertos estimaron que Rusia utilizó entre 250 y 320 misiles balísticos durante todo 2024.

La relación entre Trump y Zelensky estuvo marcada durante meses por fuertes diferencias, pero en las últimas semanas el presidente estadounidense adoptó una posición más favorable hacia el mandatario ucraniano y su pedido de mayor respaldo frente a Moscú.

En pocas palabras

  • Reunión Trump-Zelensky: Analizaron la producción de misiles Patriot y diplomacia con Rusia.
  • Cooperación militar: Ucrania busca licencias para fabricar interceptores y amplía respaldo.
  • Contexto bélico: Aumento de ataques rusos y esfuerzos diplomáticos sin avances significativos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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