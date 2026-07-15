El secreto japonés para vivir más que es avalado por la ciencia

En Japón, el Okinawa Centenarian Study documentó que los habitantes de la isla que siguen este principio presentan tasas menores de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en comparación con otras regiones del país.

Okinawa forma parte de las denominadas “zonas azules”, regiones del mundo donde las personas viven más y mejor. El concepto fue difundido por el investigador Dan Buettner junto con National Geographic y el National Institute on Aging de Estados Unidos.

Además de Okinawa, se incluyen Icaria (Grecia), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (California). En todos estos lugares, la longevidad se asocia con una alimentación equilibrada, actividad física cotidiana, fuertes lazos comunitarios y un propósito vital claro.

Beneficios del Hara hachi bu para la alimentación

Aplicar este principio japonés puede generar múltiples beneficios:

Mejor digestión y menor pesadez después de comer.

después de comer. Control natural del peso corporal.

Prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.

como la diabetes tipo 2. Reducción del estrés oxidativo y la inflamación.

Mayor energía y claridad mental durante el día.

durante el día. Promoción de una longevidad saludable, al disminuir el desgaste celular.

Cómo aplicar el Hara hachi bu en la vida cotidiana

El Hara hachi bu no requiere contar calorías ni seguir un menú específico. Se basa en hábitos simples:

Comer despacio y sin distracciones.

Servir porciones moderadas en platos pequeños.

Priorizar alimentos frescos, vegetales y pescados por sobre carnes rojas o ultraprocesados.

Además, comer más despacio ayuda a regular el apetito, ya que las señales de saciedad tardan alrededor de 20 minutos en manifestarse plenamente. Esto puede ayudar a evitar ingerir más alimentos de los necesarios y favorecer una relación más consciente y saludable con la comida.

Al combinar estos hábitos, se logra mayor satisfacción con menos cantidad de alimentos, una mejor digestión y una forma más equilibrada de alimentarse.