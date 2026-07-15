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El secreto japonés para vivir más que es avalado por la ciencia

El Hara hachi bu es una antigua filosofía japonesa vinculada a la alimentación consciente que nació en Okinawa, una región reconocida por la longevidad de sus habitantes.

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El Hara hachi bu es una antigua filosofía japonesa vinculada a la alimentación consciente que nació en Okinawa

El Hara hachi bu es una antigua filosofía japonesa vinculada a la alimentación consciente que nació en Okinawa, una región reconocida por la longevidad de sus habitantes.

El Hara hachi bu es una antigua regla japonesa que indica comer hasta sentirse un 80% satisfecho. Su origen se encuentra en Okinawa, una de las regiones con mayor expectativa de vida del mundo, y su traducción literal es “llena tu estómago hasta ocho partes de diez”. Más que una dieta, representa una filosofía de autocontrol y atención plena, pensada para preservar la salud y prevenir enfermedades asociadas con el exceso de comida.

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El Hara hachi bu no solo se enfoca en la cantidad de alimentos, sino también en cómo se come. Las personas que lo practican suelen hacerlo con calma, saboreando cada bocado y prestando atención al acto de alimentarse. Esta concentración en la comida implica dejar de lado distracciones, como el celular, la televisión o el trabajo, para reconocer las señales de saciedad que envía el cuerpo.

Una estrategia complementaria es el uso de platos y vasos más pequeños, que pueden hacer que las porciones parezcan más abundantes y favorecer una menor ingesta de alimentos.

Los estudios científicos sobre el Hara hachi bu

Diversos estudios respaldan los beneficios de la restricción calórica moderada. Investigaciones publicadas en el Journal of the American Medical Association (JAMA) y en la National Library of Medicine indican que reducir moderadamente la ingesta calórica, sin llegar a la desnutrición, puede retrasar el envejecimiento celular, reducir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina.

En Japón, el Okinawa Centenarian Study documentó que los habitantes de la isla que siguen este principio presentan tasas menores de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en comparación con otras regiones del país.

Okinawa forma parte de las denominadas “zonas azules”, regiones del mundo donde las personas viven más y mejor. El concepto fue difundido por el investigador Dan Buettner junto con National Geographic y el National Institute on Aging de Estados Unidos.

Además de Okinawa, se incluyen Icaria (Grecia), Cerdeña (Italia), Nicoya (Costa Rica) y Loma Linda (California). En todos estos lugares, la longevidad se asocia con una alimentación equilibrada, actividad física cotidiana, fuertes lazos comunitarios y un propósito vital claro.

Beneficios del Hara hachi bu para la alimentación

Aplicar este principio japonés puede generar múltiples beneficios:

  • Mejor digestión y menor pesadez después de comer.
  • Control natural del peso corporal.
  • Prevención de enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2.
  • Reducción del estrés oxidativo y la inflamación.
  • Mayor energía y claridad mental durante el día.
  • Promoción de una longevidad saludable, al disminuir el desgaste celular.

Cómo aplicar el Hara hachi bu en la vida cotidiana

El Hara hachi bu no requiere contar calorías ni seguir un menú específico. Se basa en hábitos simples:

  • Comer despacio y sin distracciones.
  • Servir porciones moderadas en platos pequeños.
  • Priorizar alimentos frescos, vegetales y pescados por sobre carnes rojas o ultraprocesados.

Además, comer más despacio ayuda a regular el apetito, ya que las señales de saciedad tardan alrededor de 20 minutos en manifestarse plenamente. Esto puede ayudar a evitar ingerir más alimentos de los necesarios y favorecer una relación más consciente y saludable con la comida.

Al combinar estos hábitos, se logra mayor satisfacción con menos cantidad de alimentos, una mejor digestión y una forma más equilibrada de alimentarse.

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