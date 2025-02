Tiroteo en una escuela en Suecia: confirman al menos 10 muertos

tiroteo suecia 2.avif

“En este momento, la policía cree que el autor actuó solo, pero no podemos descartar que haya más autores relacionados con el incidente. Creemos que el autor del crimen es una de las personas fallecidas”, dijeron las autoridades en un comunicado, en el que puntualizaron que se estuvieron llevando adelante varias diligencias de investigación relacionadas con el caso durante la tarde.

Hay heridos de gravedad que debieron ser intervenidos quirúrgicamente

“Hubo un tiroteo en la escuela. Cuatro personas fueron baleadas”, dijo la policía en un primer comunicado, que luego elevó el número de heridos a cinco. Luego, las autoridades locales reportaron que hay cinco personas hospitalizadas, pero este número podría aumentar. Cuatro de ellas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente y una está en grave estado, según informaron.

“Actualmente, esto se considera intento de asesinato, incendio provocado y delito agravado por armas”, informó la policía.

La policía sueca confirmó que el sospechoso del ataque, un hombre, se encuentra entre los heridos. Anteriormente, el tabloide Expressen aseguró que el presunto autor se disparó a sí mismo, pero la policía no ha confirmado la información.

Otros estudiantes fueron trasladados por motivos de seguridad

Los estudiantes del recinto educativo fueron trasladados a otras escuelas en la zona cercana al área en donde sucedió el ataque por motivos de seguridad, según la policía.

“El peligro no ha terminado. El público debe seguir manteniéndose alejado de Västhaga”, alertó el comunicado oficial.

“Alojamos a estudiantes y personal en más escuelas porque no sabíamos realmente quién era el autor ni cuáles serían sus próximos pasos y si se estaban preparando más ataques. Ahora ya no lo creemos y hemos iniciado una evacuación. Sin embargo, no queremos que haya público ni otras personas en el lugar, la operación aún está en curso”, informó la policía en una conferencia de prensa.

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, se refirió al ataque en un posteo en X diciendo que es “un día muy doloroso para Suecia” y que sus pensamientos están con los afectados. Mas tarde, en una conferencia de prensa, aseguró que no había más peligro en la escuela.