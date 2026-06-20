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Dolor en la Selección de Colombia en pleno Mundial 2026: murió el familiar de un jugador

La noticia golpeó al conjunto de Néstor Lorenzo en plena preparación para enfrentar a Congo. A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la FCF informó el fallecimiento del abuelo de un volante.

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Dolor en la Selección Colombia en pleno Mundial 2026. (Foto: Reuters)

Dolor en la Selección Colombia en pleno Mundial 2026. (Foto: Reuters)

La Selección Colombia recibió una triste noticia en medio de su participación en el Mundial 2026. Mientras el plantel se prepara en Guadalajara para afrontar su próximo compromiso frente a República Democrática del Congo, se confirmó el fallecimiento de Óscar Lugo Ríos, abuelo del mediocampista Juan Camilo Portilla.

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REUTERS/Claudia Greco

La noticia fue comunicada oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que expresó sus condolencias al futbolista y a toda su familia en un momento de profundo dolor.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, la FCF informó la muerte del familiar del volante convocado porpara disputar la Copa del Mundo. “La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador Juan Camilo Portilla”, señaló el organismo.

Además, la entidad agregó: “La FCF expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla”. La noticia generó conmoción dentro de la delegación colombiana, que se encuentra concentrada en México a la espera del próximo partido por la fase de grupos.

La ausencia de Juan Camilo Portilla en la práctica del viernes había despertado dudas entre los medios y los hinchas de Colombia. En un primer momento no se brindaron explicaciones sobre su situación, pero horas más tarde la Federación aclaró que el mediocampista se encontraba atravesando este difícil momento familiar.

Jhon Lucumí habló se prepara para enfrentar a Congo. (Foto: REUTERS)

Jhon Lucumí habló se prepara para enfrentar a Congo. (Foto: REUTERS)

En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados, ofreciéndoles nuestro apoyo más sincero”, expresó la FCF en el mismo comunicado. De esta manera, quedó confirmado que el jugador no participó de los trabajos programados junto al resto del plantel debido al fallecimiento de su abuelo.

Quién es Juan Camilo Portilla, el futbolista que atraviesa el difícil momento

Portilla forma parte de la lista de 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para representar a Colombia en el Mundial 2026. Actualmente juega en Athletico Paranaense, uno de los clubes más importantes del fútbol brasileño.

Hasta el momento, el mediocampista no sumó minutos en la Copa del Mundo y tampoco participó del encuentro ante Uzbekistán. Sin embargo, la situación deportiva quedó completamente relegada tras la dolorosa pérdida familiar.

Ahora, la principal preocupación de la delegación colombiana está puesta en acompañar al futbolista, mientras el equipo continúa con la preparación para el duelo frente a República Democrática del Congo.

El apoyo del plantel colombiano

Desde la concentración cafetera transmitieron mensajes de acompañamiento a Portilla y a sus seres queridos. La pérdida golpeó al grupo en un momento clave de la competencia, cuando Colombia busca avanzar a la siguiente fase del Mundial.

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