Dolor en la Selección de Colombia en pleno Mundial 2026: murió el familiar de un jugador

La ausencia de Juan Camilo Portilla en la práctica del viernes había despertado dudas entre los medios y los hinchas de Colombia. En un primer momento no se brindaron explicaciones sobre su situación, pero horas más tarde la Federación aclaró que el mediocampista se encontraba atravesando este difícil momento familiar.

Jhon Lucumí habló se prepara para enfrentar a Congo. (Foto: REUTERS)

“En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados, ofreciéndoles nuestro apoyo más sincero”, expresó la FCF en el mismo comunicado. De esta manera, quedó confirmado que el jugador no participó de los trabajos programados junto al resto del plantel debido al fallecimiento de su abuelo.

Quién es Juan Camilo Portilla, el futbolista que atraviesa el difícil momento

Portilla forma parte de la lista de 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para representar a Colombia en el Mundial 2026. Actualmente juega en Athletico Paranaense, uno de los clubes más importantes del fútbol brasileño.

Hasta el momento, el mediocampista no sumó minutos en la Copa del Mundo y tampoco participó del encuentro ante Uzbekistán. Sin embargo, la situación deportiva quedó completamente relegada tras la dolorosa pérdida familiar.

Ahora, la principal preocupación de la delegación colombiana está puesta en acompañar al futbolista, mientras el equipo continúa con la preparación para el duelo frente a República Democrática del Congo.

El apoyo del plantel colombiano

Desde la concentración cafetera transmitieron mensajes de acompañamiento a Portilla y a sus seres queridos. La pérdida golpeó al grupo en un momento clave de la competencia, cuando Colombia busca avanzar a la siguiente fase del Mundial.