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Elecciones en Colombia: el triunfo de De la Espriella profundiza el giro a la derecha en Latinoamérica

La llegada del abogado y empresario a la presidencia colombiana consolida el avance de gobiernos conservadores en la región y fortalece la influencia de Donald Trump en Latinoamérica, en medio de crecientes desafíos económicos y de seguridad.

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El triunfo de Abelardo de la Espriella profundiza el giro a la derecha en América Latina

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La elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia consolidó un cambio de tendencia política en América Latina y profundizó el avance de gobiernos de centroderecha y derecha en la región.

El abogado y empresario, que derrotó por menos de un punto al candidato oficialista Iván Cepeda, se convirtió en uno de los principales aliados de Donald Trump en el continente y marcó el final del ciclo iniciado por Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda de la historia colombiana

El nuevo presidente colombiano, conocido por sus posiciones nacionalistas, mantiene una estrecha afinidad con Donald Trump. Incluso, recibió el respaldo del mandatario estadounidense antes del balotaje.

Durante la campaña, De la Espriella prometió sumarse al denominado Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Washington, además de endurecer la lucha contra el narcotráfico, reducir impuestos, flexibilizar regulaciones y reactivar proyectos energéticos paralizados durante la administración de Petro.

La llegada del dirigente conservador se produce en un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y la incertidumbre energética global, factores que podrían beneficiar a Latinoamérica como proveedor estratégico de petróleo y gas.

Un Congreso dividido y comparaciones con Bukele

La ajustada victoria de De la Espriella dejó al futuro mandatario frente a un Congreso fragmentado, donde el partido de su rival, Iván Cepeda, cuenta con la mayor representación parlamentaria.

Su discurso centrado en la seguridad y sus propuestas para construir megacárceles generaron comparaciones con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, aunque el propio dirigente colombiano rechazó esos paralelismos.

El discurso de De La Esprilla: "Colombia, aquí está tu presidente"

Desde Barranquilla, la ciudad donde ubicó su sede política, el ganador del preconteo electoral se presentó frente a un gran número de personas. Todo detrás de un vidrio antibalas.

"Comparezco esta noche ante ustedes para anunciar la noticia más importante de mi vida: el pueblo colombiano me ha confiado el honor supremo de servirle como su próximo presidente", declaró efusivamente.

Luego, agregó que "esta es la noche que marca el inicio de una nueva historia para la Nación".

"Juro defender la Constitución", enfatizó y sumó que "no habrá vencedores y vencidos, no habrá perseguidos. Seré el presidente de todos los colombianos", dando así un mensaje cohesionador.

Y profundizó dirigiéndose a los votantes de la oposición: "Sus libertades serán protegidas, sus derechos, aunque no hayan votado por mí, serán respetados".

En torno a la disputa electoral que impulsa el Gobierno de Petro y su candidato Iván Cepeda, De La Espriella pidió a su electorado: "Cuidar los votos" y que "los abogados estén atentos y listos para cuidar lo que el pueblo decidió".

"A nuestros aliados internacionales les digo: Colombia vuelve a ser una democracia firme, confiable y respetable. Volveremos a ocupar nuestro lugar entre las naciones libres. Vamos a fortalecer nuestras relaciones con todos los países que respetan la democracia, no tendremos relaciones con los países que no respetan la libertad ni el Estado de derecho. Seremos un aliado serio y una voz firme en defensa de la libertad del continente".

El líder del partido Defensores de la Patria se dirigió a Petro y Cepeda para exigirles que "respeten la voluntad del pueblo colombiano".

"Al desconocer el veredicto de las urnas, no están desafiando al 'tigre' -su apodo autoproclamado-, están desafiando a millones de ciudadanos que nos dieron el triunfo", y profundizó: "Absténganse de desatar un incendio social. Aquí no va a haber una tercera vuelta en las calles".

"Este triunfo y esta victoria son un homenaje para Miguel Uribe Turbay -senador colombiano asesinado por un sicario en un mitin político-".

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