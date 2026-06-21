Elecciones en Colombia: se define el nuevo presidente en una segunda vuelta clave

Jornada electoral en Colombia

Los centros de votación permanecerán abiertos entre las 8:00 y las 16:00, hora de Colombia (de 10:00 a 18:00 en Argentina), en todo el territorio nacional. En tanto, los ciudadanos colombianos residentes en el exterior comenzaron a sufragar desde el 15 de junio en los consulados y embajadas habilitados para el proceso electoral.

Las elecciones se celebran una década después de la histórica firma del acuerdo de paz con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero la violencia resurgió con fuerza avivada por la disputa entre los grupos armados por dominar las rentas ilegales del narcotráfico y la minería informal.

Las autoridades contabilizaron 14.780 homicidios el año pasado, la cifra más alta desde 2015. Las extorsiones también se han disparado a 13.417 casos en 2025, más del doble de las registradas una década atrás.