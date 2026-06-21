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Balotaje en Colombia: con menos de un punto de diferencia, Abelardo de la Espriella se impone sobre Iván Cepeda

Un total de 41.421.973 colombianos estaban habilitados para votar en el país y en el exterior. Más de 800.000 jurados atendieron las votaciones

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Balotaje en Colombia: con menos de un punto de diferencia

Balotaje en Colombia: con menos de un punto de diferencia, Abelardo de la Espriella se impone sobre Iván Cepeda

El candidato de la alianza de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impone segun cómputos parciales en el balotaje para la presidencia de Colombia, con 12.842.300 votos, un 49,71 %, por sobre el postulante izquierdista del oficialista Pacto Histórico, Iva Cepeda, que logra 12.566.595sufragios, con un 48,64 %.

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Un empate técnico en el recuento provsional del balotaje en Perú. (Foto: Reuters)

Así lo indican los resultados parciales publicados en internet por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad pública colombiana encargada de garantizar la identidad de los ciudadanos y organizar los procesos electorales, sobre un conteo del 63,42% de los votos.

Los ciudadanos colombianos concurrieron este domingo a las urnas para elegir quién ejercerá la presidencia a partir de su asunción el próximo 7 de agosto, para cumplir el mandato en el período 2026-2030. Hasta las 19.34 (hora de Argentina) se registraron 220.306 votos nulos y 425.677 en blanco.

De la Espriella, un abogado ultraderechista, obtuvo la mayoría de votos en la primera vuelta electoral, y enfrenta quien salió segundo en esa oportunidad, Iván Cepeda, perteneciente al movimiento de izquierda que lidera el presidente Gustavo Petro.

Milei felicitó a De la Espriella por su "histórica victoria" en el balotaje colombiano

El presidente Javier Milei felicitó este domingo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella, por lo que calificó como una "histórica victoria" en el balotaje presidencial de ese país, pese a que los resultados difundidos no son aún oficiales y surgirán del escrutinio definitivo que se hará en los próximos días.

“Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X.

El mandatario argentino tituló su posteo "El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!" aludiendo a su apodo en Argentina y al que tiene De la Espriella en Colombia, y enfatizó: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", y cerró su publicación con el ya característico "¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO...!!!"

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