Balotaje en Colombia: con menos de un punto de diferencia, Abelardo de la Espriella se impone sobre Iván Cepeda

Milei felicitó a De la Espriella por su "histórica victoria" en el balotaje colombiano

El presidente Javier Milei felicitó este domingo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella, por lo que calificó como una "histórica victoria" en el balotaje presidencial de ese país, pese a que los resultados difundidos no son aún oficiales y surgirán del escrutinio definitivo que se hará en los próximos días.

“Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X.

El mandatario argentino tituló su posteo "El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!" aludiendo a su apodo en Argentina y al que tiene De la Espriella en Colombia, y enfatizó: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", y cerró su publicación con el ya característico "¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO...!!!"