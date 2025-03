¿Un oráculo moderno?: la peligrosa profecía de Elon Musk para la humanidad

Según el hombre que tiene la "motosierra" para modificar la burocracia norteamericana, la creciente demanda de energía para sostener los cambios tecnológicos pondrán rápidamente a la humanidad en una crisis muy grave. El planeta no generará la energía que requerirá seguir manteniendo los enormes cambios de la tecnología de punta. Como una paradoja, esos cambios demandan un consumo de energía que no estaremos en condiciones de proveer en poco tiempo más.

chips y energía.jpg Los chips de última generación y la Inteligencia Artificial demandan una cantidad de energía que puede provocar una crisis a corto plazo. (Foto: Gentileza Econoticias)

Elon Musk y la "sequía energética"

"Nunca he visto una tecnología avanzar tan rápido como esta", se maravilla y se asombra al mismo tiempo Elon Musk. Aunque ese ritmo frenético de transformación también lo preocupa sobremanera. Hace apenas 3 años, nadie sabía que era la Inteligencia Artificial (IA) y ahora, está metiéndose día a día en todas las actividades del hombre. Hasta se especula sobre los puestos de trabajo que pueden ser reemplazados.

Pero la advertencia de Musk se centra en un aspecto que no está en el primer plano, pero es sumamente importante: la energía que tiene una demanda creciente para abastecer el ritmo de la transformación tecnológica exige.

Ya hubo un primer aviso cuando la pandemia de Covid frenó el comercio mundial y paralizó la llegada de los chips a los Estados Unidos y a Europa. Taiwán, Corea del Sur y China son los grandes fabricantes de los superconductores que requiere la tecnología de punta. La nueva guerra comercial que desató Trump puede sumar más inconvenientes en este campo.

Los procesos con la IA y los vehículos eléctricos se están expandiendo a un ritmo tan vertiginoso que el mundo se enfrentará a una escasez de suministro de electricidad y transformadores. Pero no dentro de una década, sino ya el año próximo, según predice Elon Musk

Si las fuentes de energía que se utilizan hoy en día - especialmente los combustibles fósiles que contaminan - no dan abasto con los requerimientos crecientes, las innovaciones y trasformaciones pueden verse afectadas. El mundo ya depende tanto de esos elementos - como los superconductores o chips de extrema generación - que si no se pueden producir ya no se los puede reemplazar por elementos inferiores. Esto sería una grave consecuencia de la "sequía energética".

Problemas de todo tipo por la "sequía informática"

Según Musk, si la producción energética es insuficiente, aparecerán muchos problemas que hoy son inimaginables: como el hecho de graves crisis económicas por falta de insumos y de fuentes de energía que abastezcan a las industrias. En especial a los centros con alta tecnología.

Esto puede traer crisis internas en los países y también enfrentamientos entre los países. Los más desarrollados pueden verse tentados de tomar recursos no explotados por otras naciones. Mientras tanto, el comercio, la salud, el transporte y las comunicaciones pueden resentirse si la energía no es la suficiente (este proceso ya comenzó a manifestarse con la "minería" de las criptomonedas, que absorbe cada vez más energía en el mundo).

Musk también es escéptico con las energías alternativas o renovables, en el sentido de que no podrán abastecer las necesidades crecientes.

La “sequía eléctrica” está a la vuelta de la esquina para Elon Musk y queda poco tiempo para tomar medidas y evitar que sea algo "permanente" con graves consecuencias.