"Ayer mi marido descansaba porque yo estaba mal de la pansa. Le dije que vaya a buscar al nene porque yo estaba cansada y cuando llega a la escuela ve que todos los chicos salían y mi hijo no estaba", contó la mamá del menor en declaraciones a A24.

Embed

"Me llama y así como estaba salí corriendo. Cuando llego al paradero, mi nene estaba con dos móviles y la policía que le decía por qué estaba solo en la calle. Seguro estaba solito porque la profesora se fue y él no sabía dónde ir. Como no se acordaba la casa le preguntó a la policía". afirmó.

En rigor, de acuerdo a los primeros datos, el niño caminó dos cuadras por la zona hasta la calle Independencia. Allí, fue encontrado por una mujer y un policía. Según contó la madre, con su esposo intentaron realizar una denuncia penal, aunque en dos comisarías no se la quisieron tomar.