Valeria Mazza y su polémica opinión: ¿Es más fácil criar hijos varones?

"Es mucho más fácil, más simple la crianza del varón que de la mujer", aseguró Mazza en una charla con la periodista María Laura Santillán, en Infobae.

Y siguió: "Yo me veo así. Mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: ‘¿cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? La clase’”, detalló.

Y marcó un contrapunto con la experiencia con las niñas: “Y de repente con chicas, me subía al auto y era ‘bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito’. ¡Paren un poco!'", recapituló. Luego siguió recreando el diálogo cotidiano": "'Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco'. Si no son unas novelas interminables", dijo la modelo.

Valeria Mazza y sus comentarios señalados como "machistas": la opinión de experta

Las palabras de la modelo se viralizaron en las redes sociales. Las críticas que se leían allí dan cuenta de un cambio de época.

"Valeria Mazza tira 'yo soy muy mamá de varón' y después dice 'como estructura el hombre es mucho más simple q la mujer'. No puedo dejar de pensar en la responsabilidad ENORME q tienen los padres de varones a la hora de enseñarles q no se nos cosifica. No debería ser tan simple, Vale", escribe en su cuenta de Twitter la usuaria @ayelenlafemme.

Valeria Mazza x mamá de varón tuit.png

"La educación de las niñas plantea para las madres dos desafíos. Si es una mamá tradicional va a educar para generar una mayor adhesión al modelo de género con el que creemos que hay que terminar: el de la niña como esa persona idealizada, que está siempre para gustar a los otros", dice a A24.com Mabel Bianco, presidenta de la organización sin findes de lucro FEIM (Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer).

Bianco contrapone ese modelo con el de otro tipo de experiencia de maternidad: "Si es una mamá que cree en el cambio tiene que trabajar doble. Es mucho más difícil porque debe deconstruir lo que la sociedad le plantea como modelo de femineidad a esa hija. Y ahí está la dificultad".

"Desde ese lugar claro, le resulta más fácil hablar con los varones. Pero ella no está considerando cómo ahora las mamás deben entrar en esa educación del varón planteando la diferencia en una masculinidad que sea igualitaria, respetuosa."

Valeria Mazza con los 4 hijos y Gravier.jpg

"En este caso, como se hizo tradicionalmente, se habla de la niñez como personas sin sexo o género más claro. Es simplificar, algo contra lo que tuvimos que luchar para acabar con eso. El género está presente desde que nacemos".

“No era que yo buscaba la nena hasta que viniera. Hoy agradezco obviamente a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta”, dijo también Valeria.