Valeria Mazza más polémica que nunca al marcar diferencias en la crianza de sus hijos: "Es más fácil..."

Valeria Mazza con los 4 hijos y Gravier.jpg Junto a Alejandro Gravier, Valeria Mazza es mamá de Tiziano. Balthazar, Benicio y Taína.

Tras aclarar que "No era que yo buscaba la nena hasta que viniera. Hoy agradezco obviamente a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta", Valeria Mazza graficó su diferenciación anterior entre ser mamá de un varón y de una mujer. "Como mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era... ¿Cómo les fue?'. 'Bien'. '¿Qué hicieron hoy?'. 'La clase'", disparó.

En tanto, al referirse a su hija mujer se despachó asegurando: "Y de repente con chicas, me subía al auto y era 'bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito'. ¡Paren un poco! Primero: no critiquen. No se critica. No hables mal de nadie. Ponete en el lugar del otro. Vamos a analizar un poco. Sino son unas novelas interminables".

Valeria Mazza habló de la recuperación de su hijo Tiziano: "Fueron momentos de mucha bronca"

Luego de la tremenda agresión que sufrió uno de sus hijos en los primeros meses de este 2022, Valeria Mazza agradeció las muestras de cariño y los mensajes de aliento para su hijo Tiziano Gravier, luego de haber sido operado tras sufrir una fractura de mandíbula, producto de una golpiza a la salida de un boliche en Rosario.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, la modelo habló sobre la difícil recuperación de su hijo y contó cómo vivió este tiempo desde que ocurrió el episodio. Fue durante el domingo de junio en que se celebra el Día del Padre, Valeria Mazza felicitó a su progenitor y a su marido. Luego, aprovechó la oportunidad para dirigirse a sus seguidores.

Valeria Mazza La modelo Valeria Mazza junto a su hijo Tiziano Gravier.

“Quiero agradecerles a ustedes por todos los mensajes, los llamados, los rezos...Realmente los sentimos muy cerca. Porque fueron momentos muy feos, de mucha tristeza, de mucha angustia, de mucha bronca e impotencia”, señaló.

Valeria Mazza ya había agradecido los mensajes de aliento desde el hospital Austral, donde su hijo fue internado. “Gracias por los mensajes, los rezos, la buena onda”, había expresado la modelo junto a una foto en la que se la veía con su hijo. “Nos sentimos muy acompañados”, había contado.

Tiziano recibió dos golpes de puño en la puerta de un boliche ubicado en Brown y Salta, en el barrio Pichincha de Rosario, cuando dos jóvenes lo atacaron. El momento fue registrado por la cámara del local ubicado en las calles Francia y Brown de la ciudad santafesina. Por el incidente fueron imputados y detenidos Jesuán Ezequiel M., de 26 años, y Franco Ezequiel Z., de 27 años.