Las terribles frases de Valeria Mazza al conocerse la sentencia a los agresores de su hijo Tiziano

tiziano gravier.jpg Agresión a Tiziano Gravier: los agresores afrontarán un juicio abreviado (Foto: archivo).

Germán Pugnaloni, el abogado de Tiziano, Valeria y Alejandro, afirmó que "nunca quisieron venganza, ni represalia".

"Me pidieron que buscara la justica que este caso ameritara, siendo criterioso y razonable", abundó Pugnaloni.

La palabra de Valeria Mazza luego de la sentencia contra los agresores de Tiziano Gravier

A poco de conocerse el fallo de la Justicia por el ataque a su hijo, Tiziano Gravier, Valeria Mazza se volcó a Instagram para dejar una profunda reflexión.

UNO-VALERIA-MAZZA.jpg

“Caso cerrado. Aceptación del hecho y cumplir con las consecuencias impuestas por el juez. Tiziano sigue recuperándose, mejor, volviendo a entrenar y a estudiar. Justicia hoy y siempre”, escribió la modelo.

“Justicia por Fernando, justicia por Martín, justicia por Agostina. Justicia porque no tenemos que naturalizar lo que no está bien, lo que está fuera de la ley. Educación para que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de trabajar, y salir a robar no sea una forma de vida”, añadió.

DOS-VALERIA-MAZZA.jpg

Por último, Valeria remarcó que tiene que haber un cambio profundo para que no vuelva a ocurrir algo simular a lo que vivió su hijo. “Educación en valores, respeto, solidaridad, igualdad en posibilidades y derechos. Porque los argentinos queremos vivir en Argentina. Porque los argentinos queremos vivir en paz. Usen el poder para garantizar la seguridad de todos. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Pedir, denunciar, educar a las nuevas generaciones, votar”, sentenció.