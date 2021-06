Banfield tendrá una subcomisión de ex combatientes de Malvinas

La finalidad de este proyecto es que los Héroes comiencen a trabajar en diversos aspectos sociales dentro del club.

BanfieldMalvinas2.jpeg

Por su parte, el tesorero Ignacio Uzquiza explicó: “Es un aporte que queremos dar desde el club para mantener viva la memoria de lo que fue la guerra y más que nada viva la memoria del reclamo de soberanía”.

Por su parte, Pablo Ale, uno los ex combatientes, reconoció: “Es una alegría y un orgullo que siempre se estén acordando de nosotros, el reconocimiento es una gran caricia que nos hacen, estoy orgulloso de pertenecer al club”.

Jorge Altieri, otro de los héroes de nuestro país destacó la importancia del proyecto: “Me parece muy bueno porque de esa forma seguimos manteniendo la llama encendida del tema Malvinas. Estos temas se tienen que seguir diciendo para que la juventud y los niños en las escuelas puedan recordar lo que se hizo, que el 2 de abril de 1982 no fue en vano”.

Para finalizar, Francisco Leta, otro de los héroes de Malvinas banfileño, expresó: “Agradecemos que nos den este espacio, es un día que me marcó en la vida. Hace 39 años llegaba a Buenos Aires (de Malvinas) y hoy el club me invita a un desayuno. Estoy agradecido de corazón, es un regalo que me da la vida”.