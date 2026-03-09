Organizaciones feministas se manifestaron en todo el país por el Día Internacional de la Mujer

Las organizaciones convocantes decidieron trasladar la movilización principal del domingo al lunes con el objetivo de acompañarla con un paro de actividades y reforzar el reclamo por el rol de las mujeres en la economía y en la vida social.

Entre las consignas que atravesaron las manifestaciones se destacaron la denuncia de la violencia de género, la reducción de la brecha salarial, el rechazo a la precarización laboral y la defensa de políticas públicas vinculadas a los derechos conquistados por el movimiento feminista.

La manifestación en la casa de Cristina Kirchner

Durante la jornada, un grupo de manifestantes identificado con la agrupación La Cámpora se dirigió hasta el domicilio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad. Desde el balcón de su departamento, la ex mandataria saludó a quienes se habían acercado.

Las denuncias de las organizaciones

En paralelo, organizaciones feministas difundieron datos que reflejan la situación de violencia de género en el país. Un informe del observatorio de MuMaLá indicó que entre enero y febrero se registró en la Argentina un femicidio cada 39 horas, lo que equivale a un promedio de 0,6 casos por día.

En materia laboral, un estudio reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, una brecha que se amplía en sectores con mayor informalidad.

Por otro lado, un informe difundido por UNICEF advirtió que siete de cada diez padres en el país no cumplen con la cuota alimentaria, lo que deja en la mayoría de los casos a las madres como principales responsables del sostenimiento económico y del cuidado de niñas, niños y adolescentes.