Organizaciones feministas se manifestaron en todo el país por el Día Internacional de la Mujer

Organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas realizaron este lunes movilizaciones en distintos puntos del país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y reclamar por los derechos de las mujeres y diversidades.
La convocatoria fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos y contó con el acompañamiento de centrales sindicales como la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma. También participaron agrupaciones feministas y de izquierda, entre ellas Pan y Rosas, vinculada a la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, además de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
La marcha central se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, donde la concentración comenzó a las 16.30 frente al Congreso de la Nación Argentina y avanzó hacia la Plaza de Mayo. La jornada de protesta también tuvo réplicas en otras ciudades del país, como San Miguel de Tucumán, Paraná y Mar del Plata.
Las organizaciones convocantes decidieron trasladar la movilización principal del domingo al lunes con el objetivo de acompañarla con un paro de actividades y reforzar el reclamo por el rol de las mujeres en la economía y en la vida social.
Entre las consignas que atravesaron las manifestaciones se destacaron la denuncia de la violencia de género, la reducción de la brecha salarial, el rechazo a la precarización laboral y la defensa de políticas públicas vinculadas a los derechos conquistados por el movimiento feminista.
Durante la jornada, un grupo de manifestantes identificado con la agrupación La Cámpora se dirigió hasta el domicilio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad. Desde el balcón de su departamento, la ex mandataria saludó a quienes se habían acercado.
En paralelo, organizaciones feministas difundieron datos que reflejan la situación de violencia de género en el país. Un informe del observatorio de MuMaLá indicó que entre enero y febrero se registró en la Argentina un femicidio cada 39 horas, lo que equivale a un promedio de 0,6 casos por día.
En materia laboral, un estudio reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, una brecha que se amplía en sectores con mayor informalidad.
Por otro lado, un informe difundido por UNICEF advirtió que siete de cada diez padres en el país no cumplen con la cuota alimentaria, lo que deja en la mayoría de los casos a las madres como principales responsables del sostenimiento económico y del cuidado de niñas, niños y adolescentes.