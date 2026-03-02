La CGT marchó a Tribunales y pidió declarar inconstitucional la reforma laboral aprobada por el Senado

“La mal llamada de ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, afirmó el texto. Para la central, la norma desconoce el principio de progresividad, que impide retrocesos injustificados en materia de derechos laborales, y también el principio protectorio, que reconoce la desigualdad estructural entre empleadores y trabajadores.

El documento advierte que el nuevo régimen afectaría garantías contempladas en el artículo 14 bis, entre ellas la protección frente al despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y la seguridad social, entre otros. Además, cuestiona puntos específicos de la ley, como la posibilidad de jornadas de hasta 12 horas, la eliminación de horas extra, cambios en el sistema sancionatorio para empleadores y la opción de pagar indemnizaciones en cuotas mediante el Fondo de Asistencia Laboral.

cgt

La conducción sindical sostuvo que ese esquema implicaría financiar despidos con aportes de los propios trabajadores y podría debilitar el sistema previsional. También vinculó la reforma con un escenario económico en el que "se perdieron más de 300.000 empleos”.

Por su parte, Argüello criticó declaraciones del presidente Javier Milei sobre la situación laboral. “Es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, afirmó, y calificó el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa como “una gran mentira”. “No explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo”, señaló Argüello, y advirtió que en la Argentina “ya tuvimos antes estas políticas y ya fracasaron, porque es un modelo para un 20% de los argentinos y los demás estamos todos afuera”.

Jerónimo, en tanto, señaló que distintos sectores empiezan a cuestionar el respaldo que dieron a la iniciativa y sostuvo que la ley “no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”. La CGT concluyó su pronunciamiento asegurando que resistirá la reforma “por todos los medios” y aguardará ahora la resolución judicial sobre su constitucionalidad.