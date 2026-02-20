¿Recambio en marcha? Los jóvenes que ilusionan a Scaloni y sueñan con el Mundial 2026
Con la base campeona del mundo ya consolidada, varios futbolistas jóvenes atraviesan un semestre clave para convencer al entrenador y meterse en la nómina definitiva de 26 jugadores que viajarán a la Copa del Mundo.
Cada vez falta menos para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni empieza a delinear la lista definitiva de la Selección Argentina. Con una base consolidada tras la consagración mundialista, el entrenador mantiene una estructura clara, pero varios jóvenes atraviesan un semestre decisivo que puede cambiarlo todo.
Uno de los casos más resonantes es el de Franco Mastantuono. El mediocampista de 18 años vive su primera temporada en el Real Madrid y ya suma tres presentaciones en la Mayor desde su debut histórico en junio de 2025, en el triunfo 1-0 ante Chile por Eliminatorias. Fue titular en la goleada 3-0 frente a Venezuela en septiembre y hasta lució la camiseta número 10 en el duelo contra Ecuador, ante la ausencia de Lionel Messi. Scaloni lo considera una apuesta a futuro, pero su presente lo mantiene en carrera.
También pisa fuerte Giuliano Simeone. Tras disputar los Juegos Olímpicos con la Sub 23, el extremo del Atlético de Madrid dio el salto a la Mayor. Lleva nueve partidos y convirtió un gol en la contundente victoria 4-1 frente a Brasil en el Monumental, en marzo de 2025. Su crecimiento sostenido lo posiciona como una alternativa real en ofensiva.
¿Por qué el Como de Italia se volvió un semillero argentino para la Albiceleste?
El sorprendente presente del Como 1907, dirigido por Cesc Fábregas, también impacta en la órbita de la Selección. Allí se destacan Nico Paz y Máximo Perrone.
Paz, hijo de Pablo Paz y con nacionalidad argentina y española, acumula siete encuentros en la Mayor y una asistencia a Messi en la goleada ante Bolivia como local. Su recorrido lo pone un paso adelante en la consideración. Perrone, ex Vélez, debutó frente a Angola en el amistoso de noviembre y hoy parece correr desde atrás en la pelea por un lugar.
Qué otros nombres aparecen como alternativas para reforzar la lista
La renovación también alcanza otros sectores del campo. Valentín Barco, de 21 años, logró reinventarse en el Racing de Estrasburgo tras pasos sin continuidad por Brighton y Sevilla. Aunque dejó el lateral para desempeñarse como doble cinco, para el cuerpo técnico asoma como opción ante las dudas físicas de Marcos Acuña y la competencia con Nicolás Tagliafico. Por su versatilidad, tendría mayores posibilidades de integrar la nómina.
En defensa también aparecen variantes como Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (AFC Bournemouth) y Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise). En ataque, José Manuel López, goleador del Palmeiras, se presenta como alternativa.
Otros jóvenes como Gianluca Prestianni (Benfica), Claudio Echeverri (Girona FC) y Valentín Carboni (Racing Club) también buscan destacarse, aunque hoy tendrían menos chances. En tanto, Alejandro Garnacho (Chelsea FC) y Julio Soler (Bournemouth) aparecen en el radar, pero corren desde atrás.
Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el 16 de junio en el Kansas City Stadium frente al conjunto africano. Con la mayoría de los campeones del mundo como base, Scaloni ajusta detalles mientras la nueva generación presiona. El recambio ya está en marcha y el semestre será determinante para definir quiénes darán el salto definitivo.