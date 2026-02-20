¿Recambio en marcha? Los jóvenes que ilusionan a Scaloni y sueñan con el Mundial 2026

Paz, hijo de Pablo Paz y con nacionalidad argentina y española, acumula siete encuentros en la Mayor y una asistencia a Messi en la goleada ante Bolivia como local. Su recorrido lo pone un paso adelante en la consideración. Perrone, ex Vélez, debutó frente a Angola en el amistoso de noviembre y hoy parece correr desde atrás en la pelea por un lugar.

Qué otros nombres aparecen como alternativas para reforzar la lista

La renovación también alcanza otros sectores del campo. Valentín Barco, de 21 años, logró reinventarse en el Racing de Estrasburgo tras pasos sin continuidad por Brighton y Sevilla. Aunque dejó el lateral para desempeñarse como doble cinco, para el cuerpo técnico asoma como opción ante las dudas físicas de Marcos Acuña y la competencia con Nicolás Tagliafico. Por su versatilidad, tendría mayores posibilidades de integrar la nómina.

En defensa también aparecen variantes como Facundo Medina (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (AFC Bournemouth) y Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise). En ataque, José Manuel López, goleador del Palmeiras, se presenta como alternativa.

Otros jóvenes como Gianluca Prestianni (Benfica), Claudio Echeverri (Girona FC) y Valentín Carboni (Racing Club) también buscan destacarse, aunque hoy tendrían menos chances. En tanto, Alejandro Garnacho (Chelsea FC) y Julio Soler (Bournemouth) aparecen en el radar, pero corren desde atrás.

Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia, Austria y Jordania, y debutará el 16 de junio en el Kansas City Stadium frente al conjunto africano. Con la mayoría de los campeones del mundo como base, Scaloni ajusta detalles mientras la nueva generación presiona. El recambio ya está en marcha y el semestre será determinante para definir quiénes darán el salto definitivo.