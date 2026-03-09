Yanina Latorre mostró el video de Mauricio Macri con una misteriosa mujer en el casamiento de su sobrino

En el mismo programa, el periodista Nicolás Peralta aportó más detalles sobre lo ocurrido durante la celebración. “En el living central del casamiento de Emily y Rodrigo al lado de la pista, toda la noche ahí estuvieron”, señaló el panelista, dando a entender que ambos compartieron gran parte de la fiesta.

Según revelaron en el ciclo, la propia Smaldone alimentó las especulaciones luego de publicar en sus redes sociales una foto de ambos tomada durante la misma noche. “Ella le habla y lo mira y acto seguido, esa misma noche, sube una historia a su Instagram esta selfie con un corazoncito”, explicó Latorre.

La boda no solo dejó este momento que despertó rumores. También se viralizó otro video en el que se ve a Macri bailando y haciendo pogo de manera descontracturada en la pista, imágenes que circularon rápidamente en redes sociales.

En las últimas semanas, el ex presidente también había sido vinculado sentimentalmente con Chloé Bello, la modelo que fue pareja de Gustavo Cerati. Esa versión había tomado fuerza luego de que trascendieran detalles del supuesto vínculo.

Cómo es la historia de amor de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri iniciaron su romance en diciembre de 2022 durante una cena de Año Nuevo con amigos en común, donde surgió una conexión inmediata.

Tras su primera cita oficial el 5 de enero de 2023, que incluyó cena y bowling, nunca se separaron, consolidando un noviazgo estable y sincero.

En mayo de 2025, durante un viaje a Nueva York en Central Park, Rodrigo le propuso matrimonio a Emily de manera romántica, sorprendiendo a la influencer quien lo describió como un día "mágico" lleno de paz y felicidad.

"Una sorpresa absoluta. Fue tal la emoción que las lágrimas me impidieron ver por varios largos minutos. ¡Sigo soñando despierta!", reconocía la influencer en diálogo con PrimiciasYa tras la romántica propuesta de boda.

Emily, quien venía de una relación turbulenta con Martín Salwe tras un reality en 2023, encontró en Rodrigo un amor puro y honesto.

La pareja se casó por civil el 20 de febrero de 2026 en el Registro Civil de calle Uruguay, Buenos Aires, con la presencia de Mauricio Macri, tío de Rodrigo.