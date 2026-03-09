Wanda Nara puso en venta su mansión de Tigre por una cifra millonaria: los motivos

Aquel material se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se veía a Wanda riéndose, sentada junto a Icardi en un sillón, mientras su amigo y estilista Kennys Palacios la peinaba, una escena que generó una enorme repercusión mediática en ese momento.

La mansión también volvió a ocupar titulares en diciembre de 2024, cuando Mauro Icardi fue desalojado del lugar en medio de un fuerte operativo policial. Tras ese episodio, Wanda dejó de utilizar la casa como residencia principal y se instaló junto a sus hijos en el Chateau Libertador, utilizando la propiedad del country solo para visitas esporádicas.

Cómo es la mansión de Wanda Nara, de Tigre, y cuál es el millonario precio de venta

Según contó Guido Záffora, el inmueble está construido sobre un terreno de 2200 metros cuadrados con salida directa al lago y cuenta con 600 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en distintos niveles y con amplios ambientes orientados hacia el jardín y el agua.

Entre sus comodidades se destacan un living principal con hogar a leña, comedor con vista abierta, family room, escritorio, una cocina con isla central y diferentes espacios pensados para reuniones y vida familiar.

Con la decisión de ponerla en venta, la emblemática propiedad que fue testigo de varios momentos clave en la vida de Wanda Nara podría cambiar de dueño por una cifra ronda los 2,2 millones de dólares. Además, existe la posibilidad de alquilarla, aunque en ese caso se entrega sin muebles.

