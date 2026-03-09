Wanda Nara puso en venta su mansión de Tigre por una cifra millonaria: los motivos
Wanda Nara decidió desprenderse de la lujosa propiedad en Tigre que pertenecía a Maxi López. Los detalles salieron a la luz este lunes en DDM (América TV) y reavivaron la historia detrás de la casa.
9 mar 2026, 19:15
Wanda Nara puso en venta su mansión de Tigre por una cifra millonaria: los motivos
La historia mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a sumar un capítulo inesperado. Este lunes en DDM (América TV) revelaron que la empresaria tomó la decisión de poner en venta la lujosa mansión que posee en el exclusivo country Santa Bárbara, en Tigre, una casa que fue escenario de distintos episodios que marcaron su vida personal en los últimos años.
La información fue brindada por el periodista Guido Záffora, quien recordó que la propiedad pasó a manos de Wanda en 2021 luego de un conflicto judicial con su ex pareja Maxi López por el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria. En aquel proceso, la abogada Ana Rosenfeld logró que la mediática se quedara con la vivienda.
Ahora, según detallaron en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani, la empresaria decidió desprenderse de esa propiedad y ponerla en el mercado. “Cuando Maxi López no pagó alimentos, Ana Rosenfeld hizo que, en un juicio en 2021, Wanda Nara se quede con esta casa que es la de Santa Bárbara”, contextualizó Záffora al explicar cómo el inmueble terminó en manos de la conductora.
En su relato, el periodista también recordó uno de los momentos más comentados que tuvo lugar allí durante la crisis con el delantero del Galatasaray. “Fue la casa en la que Mauro grabó a Wanda”, señaló al mencionar el episodio en el que Icardi fue a retirar algunas pertenencias y registró en video lo que ocurría dentro de la vivienda.
Aquel material se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se veía a Wanda riéndose, sentada junto a Icardi en un sillón, mientras su amigo y estilista Kennys Palacios la peinaba, una escena que generó una enorme repercusión mediática en ese momento.
La mansión también volvió a ocupar titulares en diciembre de 2024, cuando Mauro Icardi fue desalojado del lugar en medio de un fuerte operativo policial. Tras ese episodio, Wanda dejó de utilizar la casa como residencia principal y se instaló junto a sus hijos en el Chateau Libertador, utilizando la propiedad del country solo para visitas esporádicas.
Embed
Cómo es la mansión de Wanda Nara, de Tigre, y cuál es el millonario precio de venta
Según contó Guido Záffora, el inmueble está construido sobre un terreno de 2200 metros cuadrados con salida directa al lago y cuenta con 600 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en distintos niveles y con amplios ambientes orientados hacia el jardín y el agua.
Entre sus comodidades se destacan un living principal con hogar a leña, comedor con vista abierta, family room, escritorio, una cocina con isla central y diferentes espacios pensados para reuniones y vida familiar.
Con la decisión de ponerla en venta, la emblemática propiedad que fue testigo de varios momentos clave en la vida de Wanda Nara podría cambiar de dueño por una cifra ronda los 2,2 millones de dólares. Además, existe la posibilidad de alquilarla, aunque en ese caso se entrega sin muebles.