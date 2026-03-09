El impactante video de María Julia Oliván mostrando sus cicatrices tras el grave accidente

En su publicación, también hizo una reflexión dirigida especialmente a otras mujeres, invitándolas a compartir sus propias historias y heridas emocionales.

“Ayer no se me ocurrió cómo saludarlas, pintadas luchadoras, mamás soldado de la discapacidad del sistema. Hoy les muestro mi lado B. Contame cuál es el tuyo”, agregó.

El posteo recibió rápidamente cientos de mensajes de apoyo y agradecimiento por la valentía de exponer una parte tan íntima de su vida, transformando el dolor personal en un mensaje de empatía y fortaleza.

¿Cuántas intervenciones quirúrgicas tuvo María Julia Oliván tras el accidente que le dejó cicatrices?

Durante su internación, María Julia Oliván atravesó un proceso médico complejo que incluyó 19 intervenciones quirúrgicas y un período de dos meses completamente inmovilizada en la cama mientras los especialistas trabajaban para estabilizar su estado de salud.

Con el alta hospitalaria comenzó una nueva etapa: la recuperación en su hogar, bajo un estricto seguimiento médico. Según contó la propia periodista, el tratamiento continúa y el proceso completo demandará más de un año de rehabilitación.

A pesar de la dureza del episodio, Oliván destacó el apoyo fundamental de su familia, amigos y equipo médico, quienes la acompañaron durante uno de los momentos más críticos de su vida.

Hoy, todavía en plena recuperación, la periodista decidió mostrarse sin esconder las marcas que le dejó el accidente. Con ese gesto, busca resignificar el dolor vivido y convertir sus cicatrices en un símbolo de resiliencia, empatía y fortaleza para otras mujeres que también enfrentan sus propias luchas.