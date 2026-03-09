Marcha por el Día Internacional de la Mujer y 8M: a qué hora es y dónde será la movilización

Desde allí, las organizaciones convocantes marcharán hacia Plaza de Mayo, donde está previsto el acto central de la jornada y la instalación de un escenario para los discursos de cierre.

Cuáles son los reclamos de la movilización

Según indicaron las organizadoras, la protesta busca visibilizar distintos reclamos vinculados a la situación de las mujeres y diversidades en el país.

Entre los principales puntos aparecen las denuncias por femicidios, travesticidios, lesbicidios y transfemicidios, además del rechazo a discursos de odio y a lo que las organizaciones consideran un retroceso en políticas públicas vinculadas a la igualdad de género.

La convocatoria también apunta a incluir a trabajadoras formales e informales, jubiladas, despedidas y mujeres que realizan tareas de cuidado no remuneradas, con el objetivo de ampliar la participación en la jornada.

Día Internacional de la Mujer.jpg El 3 de junio de 2015, las calles del país se llenaban de mujeres de todas las edades para reclamar la erradicación de los femicidios y las violencias contra las mujeres bajo el lema "Ni una menos".

Además, las consignas de este año suman críticas a medidas económicas impulsadas por el Gobierno y a reformas que actualmente se debaten en el Congreso.

Desde la organización remarcaron que el paro y la movilización buscan visibilizar los reclamos y reforzar la presión para que las demandas del movimiento feminista sean escuchadas.