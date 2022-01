Abierto de Australia: tras perder ante Nadal, Shapovalov apuntó contra el español

"No solo juegas contra él, también compites contra el umpire. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto", continuó luego de perder por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3 en cuatro horas y ocho minutos.

Shapovalov estalló durante el partido y en un momento llamó "corruptos" a los jueces aunque luego se desdijo: "Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final".

Enfrente, Nadal evitó la polémica pero se defendió cuando enfrentó los micrófonos de la prensa internacional: "Yo cumplo las reglas. Creo que él se ha equivocado al protestar. Entenderá que necesito cambiarme".

"Hay una nueva regla, que es el 'toilet break'. Y yo sigo las normas. No creo tener un trato preferencial porque en la pista no lo merezco y no lo tengo", cerró el español, uno de los candidatos a quedarse con el primer Grand Slam del año.

Fuente: Télam