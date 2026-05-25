"Es la peor conductora de televisión": Esteban Mirol destrozó a Wanda Nara, aunque reconoció una virtud inesperada

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Esteban Mirol recordó su paso por MasterChef Celebrity y no dudó en lanzar duras críticas hacia Wanda Nara, conductora del ciclo gastronómico.
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En Sálvese quien pueda, Esteban Mirol, exparticipante de MasterChef Celebrity, fulminó a Wanda Nara.
Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Esteban Mirol recordó su paso por MasterChef Celebrity y no dudó en lanzar duras críticas hacia Wanda Nara, conductora del ciclo gastronómico.
"Chicos, entiendan esto: Wanda Nara es la peor conductora de televisión, pero es la mejor productora de televisión. ¿Quién produce Masterchef?", disparó Mirol, generando un revuelo inmediato en el estudio.
Majo Martino intervino rápidamente para remarcar la paradoja: "Totalmente de acuerdo, pero ganó el Martín Fierro como Mejor conductora".
Lejos de retractarse, Mirol profundizó en su postura: "Le tendrían que haber dado como Mejor productora, se equivocaron, muchachos. Wanda es productora, ella armó, ella sabía que venía Maxi (López), para qué venía, que después iban a hacer la novela, que van a hacer lo otro. Por eso jamás lo iban a echar, por más que Maxi hiciera la peor milanesa del mundo".
Con estas palabras, el periodista dejó en claro que, para él, el verdadero talento de Wanda está detrás de cámara, en la producción y estrategia, más que en la conducción televisiva.
Después de consagrarse como Mejor conductora en los Premios Martín Fierro, Wanda Nara decidió darse un gusto personal que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Fue Santiago Sposato quien, en Infama (América TV), reveló el detalle de la compra que realizó la presentadora de MasterChef Celebrity (Telefe).
"Mientras todos criticaron a Wanda Nara durante la semana por ganar su Martín Fierro, por ser la mejor conductora del país. ¿Qué hizo? Se metió en internet, abrió la página de Hermès, de las carteras, y dijo: 'Me voy a dar un gustito'", relató el periodista.
La sorpresa fue aún mayor cuando se conoció el valor de la exclusiva pieza. "Se compró flor de cartera. ¿Saben cuánto pagó?", lanzó Sposato, mientras sus compañeros intentaban adivinar la cifra. Gonzalo Sorbo sumó contexto: "Te cuento cómo es Hermès. Vos entrás y no podés comprar si no te la mandan en el momento. Es una lista, estás mucho en tiempo de espera".
Finalmente, Sposato reveló el monto: "48.800 mil dólares". La reacción fue inmediata. "Un departamentito", exclamó Karina Iavícoli, sorprendida por el precio.
Y agregó la periodista: "¿Es necesario mostrarla? Ella es genuina siempre con sus acciones. Que, como todo el mundo la criticó, porque de verdad, yo estoy en el grupo de las que creen que todavía no está para ese premio, más adelante seguramente, es como que ella quiere enrostrarnos a todos: 'Ay, vos no ganaste nada y yo mirá lo que me compro', me parece tan cache".