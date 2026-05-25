"Es la peor conductora de televisión": Esteban Mirol destrozó a Wanda Nara, aunque reconoció una virtud inesperada

Con estas palabras, el periodista dejó en claro que, para él, el verdadero talento de Wanda está detrás de cámara, en la producción y estrategia, más que en la conducción televisiva.

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Qué gustito de lujo se dio Wanda Nara después de los Martín Fierro valuado en una fortuna

Después de consagrarse como Mejor conductora en los Premios Martín Fierro, Wanda Nara decidió darse un gusto personal que rápidamente se convirtió en tema de conversación. Fue Santiago Sposato quien, en Infama (América TV), reveló el detalle de la compra que realizó la presentadora de MasterChef Celebrity (Telefe).

"Mientras todos criticaron a Wanda Nara durante la semana por ganar su Martín Fierro, por ser la mejor conductora del país. ¿Qué hizo? Se metió en internet, abrió la página de Hermès, de las carteras, y dijo: 'Me voy a dar un gustito'", relató el periodista.

La sorpresa fue aún mayor cuando se conoció el valor de la exclusiva pieza. "Se compró flor de cartera. ¿Saben cuánto pagó?", lanzó Sposato, mientras sus compañeros intentaban adivinar la cifra. Gonzalo Sorbo sumó contexto: "Te cuento cómo es Hermès. Vos entrás y no podés comprar si no te la mandan en el momento. Es una lista, estás mucho en tiempo de espera".

Finalmente, Sposato reveló el monto: "48.800 mil dólares". La reacción fue inmediata. "Un departamentito", exclamó Karina Iavícoli, sorprendida por el precio.

Y agregó la periodista: "¿Es necesario mostrarla? Ella es genuina siempre con sus acciones. Que, como todo el mundo la criticó, porque de verdad, yo estoy en el grupo de las que creen que todavía no está para ese premio, más adelante seguramente, es como que ella quiere enrostrarnos a todos: 'Ay, vos no ganaste nada y yo mirá lo que me compro', me parece tan cache".