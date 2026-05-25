El feriado del 25 de Mayo movilizó a 1,4 millones de turistas y generó casi $340.000 millones

Cuáles fueron los rubros que más crecieron

El turismo estuvo impulsado principalmente por escapadas cortas y regionales, con fuerte incidencia de fiestas populares, celebraciones patrias, propuestas gastronómicas y eventos culturales y deportivos organizados en distintos puntos del país.

En comparación con el feriado por el 25 de Mayo de 2023, que tuvo cuatro días, la cantidad de turistas creció un 9,1%. Sin embargo, el gasto total resultó 9,9% menor, una diferencia explicada en parte por la menor duración del fin de semana largo.

Entre los datos destacados del feriado, más de 147 mil pasajeros reservaron vuelos, con predominio de viajes dentro del país.

para-el-titular-la-camara-turismo-bariloche-la-temporada-invierno-viene-complicaciones.webp El turismo estuvo impulsado principalmente por escapadas cortas y regionales. (Foto: archivo)

Cuánto se gastó en promedio

El gasto promedio diario por turista fue de $112.385, con un incremento real del 18% respecto de 2023, mientras que la estadía promedio alcanzó las 2,1 noches.

Las condiciones climáticas acompañaron durante el feriado, con jornadas frescas y estables en gran parte del país, sin eventos extremos generalizados, lo que favoreció las escapadas de cercanía y las actividades al aire libre.

Los destinos más elegidos

Entre los destinos más destacados se ubicaron ciudades que concentraron grandes eventos deportivos, recitales y festivales. Córdoba volvió a posicionarse entre los principales polos turísticos, mientras que Salta, Mendoza y San Juan también registraron movimiento por competencias automovilísticas y eventos internacionales.

En tanto, Buenos Aires, Puerto Iguazú y Bariloche, también se destacaron como los destinos más elegidos.

locro La gastronomía regional y las fiestas populares tuvieron un papel central en numerosos destinos. (Foto: archivo)

La gastronomía regional y las fiestas populares tuvieron un papel central en numerosos destinos, con concursos de locro, fiestas de la empanada, peñas folklóricas y celebraciones patrias en distintas provincias, lo que generó actividad tanto en pueblos como en ciudades intermedias.

También mantuvieron un flujo sostenido los destinos vinculados a la naturaleza, como Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, la montaña mendocina, los Valles Calchaquíes, Talampaya, Ischigualasto, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno.

cataratas.jpg Mantuvieron un flujo sostenido los destinos vinculados a la naturaleza, como Puerto Iguazú, Bariloche, los Valles Calchaquíes, el Glaciar Perito Moreno, entre otros. (Foto: archivo)

El turismo urbano también mostró un buen desempeño, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la celebración patria coincidió con el 90° aniversario del Obelisco y una agenda cultural, teatral y gastronómica intensa.

Obelisco El fin de semana largo coincidió con el 90° aniversario del Obelisco. (Foto: archivo)

En el acumulado del año, ya se registraron cinco fines de semana largos en los que viajaron 9.380.840 turistas, con un gasto total de $2.621.963 millones. En comparación con el mismo período del año pasado, la cantidad de viajeros creció un 27,7% y el gasto aumentó un 45,9%.