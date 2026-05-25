La fuerte confesión de Flor Vigna tras revelar que le detectaron un quiste en la cabeza

Con una mirada honesta, reflexionó sobre las respuestas que aprendió a dar para cuidar a otros y no a sí misma: "Hay respuestas sumisas que aprendí solamente para cuidar al otro y no para elegirme yo. Siento que la autenticidad es el camino más incómodo. Sé que crecer duele, pero no crecer duele más".

Por último, Flor cerró con un mensaje de fortaleza y autodescubrimiento: "Capaz todavía ni sé del todo quién soy, pero sí sé quien no quiero seguir siendo. Quiero integrar todo lo bueno que aprendí hasta acá, pero lo que no me sirve soltarlo bien lejos. Ya no más nenita tierna. A partir de ahora me quiero más a mí que al resto".

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Qué había revelado Flor Vigna sobre el angustiante problema de salud que atraviesa

Flor Vigna decidió abrirse como pocas veces y compartir el difícil momento que atraviesa, tanto en lo físico como en lo emocional. La artista sorprendió con una revelación que dejó a sus fans preocupados y atentos a su salud.

En medio de un challenge viral en redes sociales, la cantante y bailarina contó que una tomografía realizada durante sus compromisos laborales detectó un quiste en la cabeza. La noticia la impactó de lleno y generó un fuerte revuelo entre quienes la siguen.

"Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza", expresó con total sinceridad, reflejando el golpe que significó recibir ese diagnóstico.

Lo que más la marcó fue la forma en que le comunicaron la situación. "Me asustó con mi vida, me anunció la muerte", recordó Flor.

Aunque aclaró que no se trata de un cuadro terminal, explicó que deberá someterse a nuevos estudios y tratamientos médicos que implican tiempo, energía y un esfuerzo económico considerable.

En ese mismo relato, Vigna mostró su costado más vulnerable y habló de las dificultades financieras que enfrenta tras apostar todo a su carrera musical. "Todo lo invertí en mi música, en mis bailarines, en mis técnicos, en toda una estructura humana", confesó, dejando en claro el sacrificio que hizo por sus proyectos.

Aun con la angustia y el panorama complejo, Vigna aseguró que no piensa rendirse. Su mensaje fue claro: seguirá luchando para salir adelante, tanto en lo personal como en lo profesional.