La fuerte confesión de Flor Vigna tras revelar que le detectaron un quiste en la cabeza

En las últimas horas, Flor Vigna se volcó a sus redes sociales para compartir con sus seguidores un video donde habló de su salud y de un proceso personal que la está transformando.
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Flor Vigna contó que le detectaron un quiste en la cabeza y compartió un mensaje inspirador sobre crecer, soltar y elegir la autenticidad.
En las últimas horas, Flor Vigna se volcó a sus redes sociales para compartir con sus seguidores un video donde habló de su salud y de un proceso personal que la está transformando.
"Hace poquito me detectaron un quiste en la cabeza. Tranquilos, ya lo estoy tratando. Me prometí a mí misma no solamente que me voy a curar, sino que esto me va a tirar para arriba, me va a hacer enfrentar muchas cosas que yo tenía que ver que no estaba viendo y en todas estas reflexiones escribí esto y quería compartírselos por si alguno está en la misma", comenzó contando con total sinceridad.
En ese mensaje, Flor se animó a mostrar su costado más íntimo y compartió un escrito que refleja su necesidad de soltar viejas versiones de sí misma: "Quiero tirar varias partes de mí a la mierda, la versión obediente, la que siempre entendía todo, la que se adapta para no incomodar, la que preferiría caer bien antes que sentirse libre, porque siento que uno sin darse cuenta se va domesticando para encajar, domesticando para encajar. Y en ese intento del síndrome de la niña buena, me voy achicando, me voy limitando".
La artista también habló de lo que aprendió en medio de la adversidad: "Tocar fondo emocionalmente me hizo entender algo, no quiero gustarle a todos, no quiero gustarle a los otros, quiero gustarme más a mí. Y el que se tenga que ir, que se vaya. Ya mismo, echado. Yo no negocio más, porque hay lugares donde ya no quiero estar. Hay vínculos a los que quise mucho, pero siempre fui yo la que di, la que sostenía todo, pero la que nunca recibía nada".
Con una mirada honesta, reflexionó sobre las respuestas que aprendió a dar para cuidar a otros y no a sí misma: "Hay respuestas sumisas que aprendí solamente para cuidar al otro y no para elegirme yo. Siento que la autenticidad es el camino más incómodo. Sé que crecer duele, pero no crecer duele más".
Por último, Flor cerró con un mensaje de fortaleza y autodescubrimiento: "Capaz todavía ni sé del todo quién soy, pero sí sé quien no quiero seguir siendo. Quiero integrar todo lo bueno que aprendí hasta acá, pero lo que no me sirve soltarlo bien lejos. Ya no más nenita tierna. A partir de ahora me quiero más a mí que al resto".
Flor Vigna decidió abrirse como pocas veces y compartir el difícil momento que atraviesa, tanto en lo físico como en lo emocional. La artista sorprendió con una revelación que dejó a sus fans preocupados y atentos a su salud.
En medio de un challenge viral en redes sociales, la cantante y bailarina contó que una tomografía realizada durante sus compromisos laborales detectó un quiste en la cabeza. La noticia la impactó de lleno y generó un fuerte revuelo entre quienes la siguen.
"Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza", expresó con total sinceridad, reflejando el golpe que significó recibir ese diagnóstico.
Lo que más la marcó fue la forma en que le comunicaron la situación. "Me asustó con mi vida, me anunció la muerte", recordó Flor.
Aunque aclaró que no se trata de un cuadro terminal, explicó que deberá someterse a nuevos estudios y tratamientos médicos que implican tiempo, energía y un esfuerzo económico considerable.
En ese mismo relato, Vigna mostró su costado más vulnerable y habló de las dificultades financieras que enfrenta tras apostar todo a su carrera musical. "Todo lo invertí en mi música, en mis bailarines, en mis técnicos, en toda una estructura humana", confesó, dejando en claro el sacrificio que hizo por sus proyectos.
Aun con la angustia y el panorama complejo, Vigna aseguró que no piensa rendirse. Su mensaje fue claro: seguirá luchando para salir adelante, tanto en lo personal como en lo profesional.